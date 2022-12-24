Akasya Durağı'nın Obayana'sı son haliyle yok artık dedirtti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyuncuları arasında Zeki Alasya, Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Onur Şan, Cezmi Baskın gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı’nda, Osman Ağa’nın kızı Dilek’in sevgilisi olna Obaya karakterine Max Bende hayat veriyordu. Son hali şaşırtan Bendo şimdilerde yeni projesi Su Savaşları ile izleyici karşısına çıkıyor.

Çiçek Taksi dizisinin uyarlanmış versiyonu olan Akasya Durağı dizisi, 5 sezon boyunca Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. 2008 yılında başlayan dizi, birçok usta oyuncuyu bir araya getirmişti.

Su Savaşları programında yer alan Max Bendo’nun takipçileri fotoğraflarına, “Obayana abi Su Savaşları’na çok yakıştın valla”, “Helal sana karakızan” yorumlarına bulundular.

Ayrıca Bendo’nun Akasya Durağı’ndan paylaştığı fotoğrafa yapılan yorumlar arasında “Sinan abiyle Obayana abi 2 lisi mükemmel ya ne günlerdi”, “Hey gidi günler be özledim 12 yıl olmuş”, “Büyük bir keyifle izliyorduk emeklerine sağlık Kara kızan”, “Yeniden başlar mı?” yorumları yer aldı.

Asıl mesleği animatörlük olan Max Bendo, Türkiye'de oyunculuk yapmaya başladıktan sonra Türk vatandaşlığına geçmişti.

Kenya asıllı oyuncu En Son Babalar Duyar dizisindeki Rafi rolü ve Akasya Durağı dizisindeki Obayana rolü ile tanınmıştır.

