Akasya Durağı'nın Zeyno'su iddialı pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimlerden beğeni yağdı

Oyuncuları arasında Levent Ülgen, Zeki Alasya, Pelin Sönmez, Aslı Altaylar gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı'nda Zeyno karakterine Sitare Akbaş hayat veriyordu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Akbaş en son paylaştığı iddialı pozlarıyla büyüledi.

2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı bir döneme damga vurdu. 1995-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinin yenilenmiş uyarlaması olan dizi yoğun ilgi gördü.

Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çeken Sitare Akbaş’ın son hali olay olay oldu.

Şimdilerde 34 yaşında olan Akbaş sosyal medya hesabından iddialı pozlarını paylaştı.

Ünlü ismin paylaşımını beğenenler arasında Elçin Afacan, Hande Sarıoğlu ve Müjde Uzman da yer aldı.

Sitare Akbaş’ın rol aldığı diziler arasında Sen Çal Kapımı, Dila Hanım, Urfalıyam Ezelden, Emanet de yer alıyor.



