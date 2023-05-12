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Akdeniz Bölgesi haritası – Akdeniz Bölgesi’ndeki illeri ve sınırları gösteren siyasi harita

09.05.2023 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde bulunan bölgelerin veya kıtaların küçültülerek, kuş bakışı bir şekilde bir düzlem üzerine aktarılmış haline harita denmektedir. Haritalar kendi içlerinde kullanım amaçlarına göre farklı kategorilere ayrılır. Bazısı bölgenin yalnızca fiziki özelliklerini sunarken bazısı ise illeri ve ilçeleri hakkında bilgi verir. İl ve ilçeler hakkında bilgi sunan haritalar, siyasi harita olarak ifade edilir. Peki, Akdeniz Bölgesi siyasi haritası neleri içerir?

Akdeniz Bölgesi haritası – Akdeniz Bölgesi’ndeki illeri ve sınırları gösteren siyasi harita

Siyasi haritalar, bölgelerin şehirleri, ilçeleri ve il sınırları hakkında bizlere detaylı bilgi vermektedir. Bir bölgenin şehirlerini ve ilçelerini ayrıntılı bir şekilde incelemeye fırsat tanıyan haritalar olarak da tanımlanabilir. Akdeniz Bölgesi de siyasi haritaya sahip bölgelerimizden biridir. Akdeniz Bölgesi, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden biri olarak karşımıza çıkar. Bu bölgede bulunan illeri ve sınırlarını görmek için siyasi haritalardan faydalanırız.

Akdeniz Bölgesi haritası nasıl?

Akdeniz Bölgesi, gerek tarihi dokusu gerekse muhteşem tabiatı ile dikkat çeken bölgelerimizden biridir. Özellikle deniz turizmi açısından büyük bir öneme sahiptir. Akdeniz Bölgesi haritası ile bölgede bulunan şehirleri ve ilçeleri daha yakından görebilmek mümkündür. Akdeniz Bölgesi, ülkemizin yedi coğrafi bölgesinden biri olarak bilinir. Türkiye’nin dördüncü büyük bölgesi olma özelliğini taşımaktadır. Güney kesiminde Akdeniz denizi bulunur. Bölgenin adı da bu denizden gelmektedir.

Bölge ile ilgili bilgi almak isteyenlerin başvurabilecekleri kaynaklardan biri siyasi haritalardır. Siyasi haritalar bölgenin hem illerini hem de ilçelerini gösterir. Tüm bu bilgiler harita üzerinde renklendirme yöntemi kullanılarak belirtilmektedir. Denize kıyısı olan şehirler mavi renk ile gösterilirken diğer şehirler ve ilçelerde sarı, turuncu, pembe gibi renkler kullanılır.

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Akdeniz Bölgesi, ülkemizin yaklaşık olarak 120 bin metrekarelik bir alanını kapsar. Bu yüzölçümü sayısı ülkemizin yüzde 15’lik bir bölümüne tekabül eder. Hem yüzölçümü hem de nüfus fazlalılığı açısından ülkemizin dördüncü büyük bölgesi olarak kabul edilir. Bölge engebeli arazi yapısıyla dikkat çekmektedir. Ayrıca bölgenin büyük bir bölümü Toros dağlarıyla çevrilidir. Akdeniz Bölgesi'nde toplam yedi şehir bulunmaktadır. Tüm bu şehirler ve şehirlerle ilgili detaylı bilgiler Akdeniz Bölgesi siyasi haritasında yer almaktadır. Buna göre Akdeniz Bölgesi şehirleri şunlardır:

  • Adana
  • Osmaniye
  • Hatay
  • Mersin
  • Burdur
  • Antalya
  • Isparta

Yukarıda yer alan şehirler, Akdeniz Bölgesi il sınırları içerisinde yer almaktadır. Ancak bu şehirlerle birlikte bazı şehirlerin ilçeleri de bölgeye dâhil edilmiştir.

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Akdeniz Bölgesi ilçeleri haritası hangi ilçeleri kapsar?

Akdeniz Bölgesi yedi şehirden meydana gelmektedir. Bu yedi şehir dışında bazı nedenlerden kaynaklı başka bölgelerde bulunan ilçelerde bu bölgeye eklenmiştir. Akdeniz bölgesinde toplam 104 ilçe bulunmaktadır. Bölgeye dâhil edilen ve başka bölgelerde yer alan ilçeler ise şunlardır:

  • Konya şehrimizin Taşkent, Ahırlı, Beyşehir, Seydişehir, Yalıhüyük, Derebucak, Taşkent ve Bozkır ilçeleri
  • Afyonkarahisar şehrimizin Dinar, Başmakçı ve Dazkırı ilçeleri
  • Niğde şehrimizin Ulukışla ile Çamardı ilçeleri
  • Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ve Afşin ilçeleri dışında kalan diğer ilçeleri
  • Karaman ilimizin merkez ilçesi ile Ayrancı, Başyayla, Ermenek ve Sarıveliler ilçeleri
  • Gaziantep şehrimizin Nurdağı ve İslâhiye ilçeleri
  • Denizli şehrimizin Beyağaç, Çameli, Acıpayam ve Bozkurt ilçeleri

Yukarıda sıraladığımız ilçeler, farklı nedenlerden ötürü Akdeniz Bölgesi'nin ilçeleri olarak kabul edilmektedir. Bu ilçelerden kimisi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeyken kimisi ise Ege Bölgesi'nde yer alır. Ayrıca Kahramanmaraş şehrimizin Elbistan ve Afşin ilçelerinin Akdeniz Bölgesi'nde sayılmamasının nedeni bu ilçelerin Doğu Anadolu bölümünde bulunmasından kaynaklıdır. Akdeniz Bölgesi'ni kapsayan tüm şehir ve ilçe bilgilerine siyasi harita üzerinden ulaşabilmek mümkündür.

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