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Karadeniz Bölgesi haritası – Karadeniz Bölgesi’ndeki illeri ve sınırları gösteren siyasi harita

09.05.2023 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemiz toplam yedi farklı bölgeden meydana gelmektedir. Bu bölgelerde pek çok şehir ve şehirlere bağlı çok sayıda ilçe bulunur. Bu bölgelerin illerini ve ilçelerini görmek için bazı kaynaklardan faydalanmamız gerekir. Bu kaynakların başında da haritalar gelir. Bölgelerin illerini, ilçelerini ve ilçe sınırlarını renklendirme metodu ile gösteren haritalar, siyasi harita olarak tabir edilmektedir. Peki, Karadeniz Bölgesi siyasi haritası neleri içerir?

Karadeniz Bölgesi haritası – Karadeniz Bölgesi’ndeki illeri ve sınırları gösteren siyasi harita

Karadeniz Bölgesi, ülkemizin yedi coğrafi bölgesinden biri olarak bilinir. Bu bölgeyle ilgili pek çok kişi detaylı bilgiye ihtiyaç duyar. Bölgeler hakkında en iyi bilgileri bizlere haritalar vermektedir. Kullanım amacına göre birçok farklı harita türü mevcuttur. Bu haritalar arasında bölgelerdeki şehirleri ve ilçeleri gösteren siyasi haritalar da bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illeri, ilçeleri ve il sınırlarını öğrenmek için siyasi haritalara başvurulur.

Karadeniz Bölgesi haritası nasıl?

Karadeniz Bölgesi, adını Karadeniz denizinden almaktadır. Bölge, Sakarya şehrimizin en büyük ovası olma özelliğini taşıyan Sakarya Ovası'nın doğu kesiminden Gürcistan sınırına kadar olan bölümü kapsamaktadır. Başta Karadeniz denizi olmak üzere Marmara Bölgesi, Gürcistan, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri ile yakın bir konumdadır.

Karadeniz Bölgesi toplam üç kısımdan meydana gelmektedir. Bu kısımlar; Orta, Batı ve Doğu Karadeniz olarak öne çıkmaktadır. Her kısım farklı özelliklere sahiptir. Karadeniz Bölgesi haritası sayesinde bölgede bulunan şehirleri ve ilçeleri yakından görebilmek ve detaylı inceleyebilmek mümkündür. Siyasi haritalar, bölgelerde hangi şehirlerin ve ilçelerin olduğunu bizlere gösterir. Ayrıca şehir sınırları hakkında da bilgiler sunar. Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin üçüncü büyük bölgesi olma özelliğini taşımaktadır. Bu bölge özellikle doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.

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Karadeniz Bölgesi ve bölgede bulunan şehirler, turizm açısından büyük bir öneme sahiptir. Bölge ülkemizin ortalama yüzde 18’lik bir kısmını kapsamaktadır. Ayrıca bölge şehir sayısı açısından Türkiye’nin en fazla şehre sahip bölgelerinden biri olarak göze çarpar. Her sene binlerce turiste ev sahipliği yapan bölgede pek çok görülmeye değer alan bulunmaktadır. Birçok güzel şehri bünyesinde barındıran Karadeniz bölgesinde toplam on sekiz şehir yer almaktadır. Bu on sekiz şehir arasından yedi tanesi konum olarak daha iç bölümlerde bulunur. Kalan şehirlerin ise denize kıyısı vardır. Bölgede bulunan illeri ve ilçeleri siyasi harita üzerinden kolay bir şekilde görebilmek mümkündür. Buna göre Karadeniz Bölgesi şehirleri şunlardır:

  • Tokat
  • Amasya
  • Bayburt
  • Zonguldak
  • Düzce
  • Trabzon
  • Çorum
  • Kastamonu
  • Artvin
  • Gümüşhane
  • Sinop
  • Bartın
  • Samsun
  • Karabük
  • Bolu
  • Rize
  • Giresun
  • Ordu

Yukarıda sıraladığımız tüm iller, Karadeniz Bölgesi il sınırları içerisinde bulunur. Bu şehirlerin bazılarının denize kıyısı varken bazılarının ise yoktur. Karadeniz Bölgesi siyasi haritası ile bu şehirlerin tamamını görebilir ve detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

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Karadeniz Bölgesi ilçeleri haritası nasıl?

Toplam 18 ile ev sahipliği yapan Karadeniz Bölgesi, turizm açısından önemli bölgeler arasında yer almaktadır. Bölge gezip görülecek yerler bakımından da epey zengindir. Bölgeyi ziyaret etmeden önce Karadeniz Bölgesi ilçeleri haritasına bakmak, bilgi edinme açısından büyük önem taşımaktadır. Harita sayesinde hangi şehirde hangi ilçelerin yer aldığını görebilmek daha kolaydır. Karadeniz Bölgesinde genel olarak toplam 194 ilçe yer almaktadır. Bölge yağış açısından da oldukça verimli bir bölgedir. Bu yüzden ormanlık alanlar daha fazla bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan illeri, ilçeleri ve il sınırlarını görebilmek için siyasi haritalardan yararlanılması büyük önem arz eder.

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