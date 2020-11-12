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Akdeniz'de can pazarı: Bebeğini kaybeden annenin feryadı yürek yaktı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2020 19:38 | Son Güncelleme

Akdeniz’de İtalya’nın Lampedusa adası yakınlarında mültecileri taşıyan bot battı. Aralarında bir bebeğin de bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. Bebeğini kaybeden annenin feryadı yürek yaktı.

İtalya açıklarında yine can pazarı yaşandı. Akdeniz’de düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot, İtalya’nın Lampedusa adası yakınlarında battı. Aralarında bir bebeğin de olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu Open Arms’ın paylaştığı görüntülerde, 6 aylık bebeği Joseph’i kaybeden annenin okyanusu inleten feryatları saniye saniye görüntülendi.

"DÜN YAŞADIĞIMIZ OLAYIN YIKICI SESİNİ DİNLEYİN"

Open Arms tarafından paylaşımda, “Dün yaşadığımız olayın yıkıcı sesini dinleyin. Bir anne, kaosun ortasında 6 aylık bebeğini ararken çaresizce bağırıyor. Bebeği denizden çıkardık, geri döndü. Ama saatler sonra küçük bedeni direnmedi” ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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