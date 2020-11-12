Akdeniz'de can pazarı: Bebeğini kaybeden annenin feryadı yürek yaktı

İtalya açıklarında yine can pazarı yaşandı. Akdeniz’de düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot, İtalya’nın Lampedusa adası yakınlarında battı. Aralarında bir bebeğin de olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.
İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu Open Arms’ın paylaştığı görüntülerde, 6 aylık bebeği Joseph’i kaybeden annenin okyanusu inleten feryatları saniye saniye görüntülendi.
Escuchad el sonido del naufragio que vivimos ayer.— Open Arms (@openarms_fund) November 12, 2020
El grito desesperado de una madre en busca de su bebé de 6 meses de vida, en medio del caos.
Le recuperamos del mar en parada respiratoria,remontó, pero horas más tarde su pequeño cuerpo no resistió.
Ella es la madre de Joseph???? pic.twitter.com/mYzXLq1jxi
Open Arms tarafından paylaşımda, “Dün yaşadığımız olayın yıkıcı sesini dinleyin. Bir anne, kaosun ortasında 6 aylık bebeğini ararken çaresizce bağırıyor. Bebeği denizden çıkardık, geri döndü. Ama saatler sonra küçük bedeni direnmedi” ifadeleri kullanıldı. (DHA)