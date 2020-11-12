Akdeniz'de can pazarı: Bebeğini kaybeden annenin feryadı yürek yaktı

İtalya açıklarında yine can pazarı yaşandı. Akdeniz’de düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot, İtalya’nın Lampedusa adası yakınlarında battı. Aralarında bir bebeğin de olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu Open Arms’ın paylaştığı görüntülerde, 6 aylık bebeği Joseph’i kaybeden annenin okyanusu inleten feryatları saniye saniye görüntülendi.

Escuchad el sonido del naufragio que vivimos ayer.

El grito desesperado de una madre en busca de su bebé de 6 meses de vida, en medio del caos.

Le recuperamos del mar en parada respiratoria,remontó, pero horas más tarde su pequeño cuerpo no resistió.

Ella es la madre de Joseph???? pic.twitter.com/mYzXLq1jxi — Open Arms (@openarms_fund) November 12, 2020

"DÜN YAŞADIĞIMIZ OLAYIN YIKICI SESİNİ DİNLEYİN"

Open Arms tarafından paylaşımda, “Dün yaşadığımız olayın yıkıcı sesini dinleyin. Bir anne, kaosun ortasında 6 aylık bebeğini ararken çaresizce bağırıyor. Bebeği denizden çıkardık, geri döndü. Ama saatler sonra küçük bedeni direnmedi” ifadeleri kullanıldı. (DHA)





