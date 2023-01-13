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Akılalmaz dolandırıcılık! 'MİT görevlisiyiz' sözüne kandı, 9 bin 400 avrosundan oldu

13.01.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Yasağı olduğu için yurt dışına çıkamayan yakını için kendilerini "MİT görevlisi" olarak tanıtan şahıslardan yardım isteyen kişi dolandırıldı. "MİT görevlisiyiz" diyerek bronz renkte rozet gösteren şahıslara ve aracılara inanan adam, 9 bin 400 avrosundan oldu. İşte olayın detayları...

Akılalmaz dolandırıcılık! 'MİT görevlisiyiz' sözüne kandı, 9 bin 400 avrosundan oldu

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı, 2020 yılında Kocaeli’de meydana geldi. Özcan K. (47), yurt dışına çıkma yasağı bulunan yakının kendisinden yardım istemesiyle Ö.U. ile iletişime geçti. Bu kişi iddiaya göre Özcan K.’yı, "İstanbul MİT sorumlusunu tanıyorum" diyerek, T.A. ile V.A. isimli şahıslarla tanıştırdı. Kendilerini sözde MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, Özcan K.’ya bronz renkli bir rozet göstererek, yardım edebilecekleri iddiasında bulundu. Özcan K., yasağı olduğu için yurt dışına çıkamayan yakının, yurt dışına çıkması gerektiğini söyleyerek, yardım istedi.

MİT görevlisi olarak tanıdığı kişilere güven duyan ve inanan Özcan K., Ö.U.’ya 3 bin 900 avro, Ö.U.’nun babası H.U.’ya da 5 bin 500 avro olmak üzere, toplamda 9 bin 400 avro verdi. Özcan K., talep edilen parayı verdikten sonra yakınının işinin hallolmasını bekledi. Bir süre bekleyen ve hiçbir şekilde şahıslardan olumlu dönüş alamayan Özcan K., dolandırıldığını anladı. Şüphelilere verdiği paradan sadece 20 bin TL alabilen Özcan K., şikayetçi oldu.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatılmasıyla H.U. (72) ile oğlu Ö.U. (41), M.A.A. (66), T.A. (41) ve V.A. (38) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, "Kişinin kendisini kamu görevlisi çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan dava açıldı. İddianamede ifadesi yer alan tutuksuz sanıklardan T.A. ile V.A., suçlamaları kabul etmedi. H.U. ise ifadesinde, "Özcan benden oğlum Ö.U.’nun numarasını istedi. Bende oğlumun numarasını verdim. Özcan bana, oğluma vermem için 4 bin 500 Euro para verdi. 3 gün sonra da parayı istedi. Eşimin huzurunda parayı Özcan’a teslim ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, şüphelilerin savunmalarının ’suçtan kurtulmaya yönelik’ ve ’gerçek dışı’ olduğu kanaatine varıldığı vurgulandı. Aynı zamanda iddianamede, şüphelilerin Özcan K.’ya MİT görevlisi olduklarını belirttikleri, kimlik göstererek, kamu kurumlarında tanıdıklarının olduklarını söyledikleri ve Özcan K.’dan para aldıkları ifade edildi. Şüphelilerin bu şekilde kendilerine menfaat sağladıklarının kaydedildiği iddianamede, kamu davasının açılması için yeterli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi.

"ÖZCAN K.’NIN BİR SORUNU VARDI AMA NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz sanıkların yargılanmalarına başlandı. Duruşmada tutuksuz sanık Ö.U. hazır bulunurken, V.A. T.A. ve M.A.A. katılmadı. Ö.U.’nun dosyada ismi geçen babası H.U.’nun ise vefat ettiği öğrenildi. Savunması için söz hakkı verilen Ö.U., üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, Özcan K. ile tanıdığı vasıtasıyla tanıştığını ifade etti. Ö.U., "Özcan K.’nın bir sorunu vardı ama ne olduğunu bilmiyorum. Özcan yardım isteyince ben de onu daha önce tanıştığım ve akıllı bir insan olduğunu bildiğim M.A.A. ile tanıştırdım. M.A.A.’nın avukatlarla ilişkisi olduğu için ona yardımcı olabileceğini düşündüm. Bundan sonra benimle müşteki arasında herhangi bir olay olmadı" dedi.

"PARAYI NEDEN BANA GÖNDERDİ BİLMİYORUM"

M.A.A.’nın Özcan K.’yı V.A.’ya yönlendirdiğini dile getiren Ö.U., "Bildiğim kadarıyla Özcan işlerin halledilmesi için 80 bin TL kadar parayı sanık V.A.’ya vermiş ancak ben V.A. ve T.A.’yı tanımam. Para alışverişinden sonra sadece kendilerini bir kere gördüm. Müşteki onlardan para istiyordu. Bu nedenle V.A. Özcan’a bir senet verdi. Olaylarla ilişkim bundan ibarettir. Diğer sanık H.A. benim babam olur, ancak kendisi ölmüştür. Müşteki bu olaylarda bana verilmek üzere bir miktar parayı babama vermiş. Parayı neden bana gönderdi bilmiyorum. Babam bu parayı eve götürmüş. Ben bu olayı sonradan öğrendim. Bana para geleceğinden de haberim yoktu. Babam bu parayı Özcan’a geri vermiş" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık MİT

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