Sevgilisinin kendisini terk etmesini hazmedemedi! Eski erkek arkadaşının yeni sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletinde yaşayan 47 yaşındaki Melody Sasser isimli bir kadın 2020 yılında flört uygulaması üzerinde David Wallace ile tanıştı. İkilinin ilişkisi güzel bir şekilde devam ederekn Wallace ayrılmaya karar verdi. Eski erkek arkadaşını ayrılığın sonrasında adım adım takip eden Sasser, Jennifer isimli bir kadın ilişkiye başladığını öğrendiğinde ise korkunç bir intikam planına imza atmaya çalıştı.

ADIM ADIM TAKİP ETTİ

David Wallace’in yeni sevgilisi Jennifer’ı takip eden Sasser önce onunla aynı spor salonuna kayıt yaptırdı. Ardından ise genç kadınla yakınlık kuran Sasser, Jennifer’ın hareketlerine ilişkin verileri bir suikastlik sitesine yüklenemeye başladı. Jennifer’ı öldürmesi için 10 bin dolar bitcoin ödeyen Sasser polisin teknik takibine takıldı.

“RASTGELE BİR ÖLÜM GİBİ GÖRÜNMELİ”

Kiralık katille internet üzerinden ölüm şekline dair yaptığı konuşmaları mahkeme kayıtlarında yer alan Sasser’ın, “Bu rsatgele bir ölüm gibi görünmeli. Kimse benden şüphelenmemeli. Uzun bir soruşturma istemiyorum. Bitkisel ilaçlarla zehirleyin ya da trafik kazası süsü verip uçurumdan atın” mesajları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Sasser, 8 Haziran Perşembe günü kiralık katil suçlamasıyla yargılanmak üzere mahkemeye çıkarılacak. Suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.



