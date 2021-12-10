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Akılalmaz olay! Hamile olduğunu bilmeyen kadın mide ağrısıyla hastaneye gitti, bebeğiyle döndü

10.12.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok kullanıcısı ‘tailynnormann’, sosyal medya hesabından oldukça ilginç bir doğum hikâyesi paylaştı. Genç kadın 17 yaşındayken hamile olduğundan haberinin olmadığını ve oğlu Mason'ın tam bir sürpriz olduğunu söyledi. Sosyal medya kullanıcıları genç kadının 9 ay boyunca durumu anlamamış olmasını eleştirdi.

Akılalmaz olay! Hamile olduğunu bilmeyen kadın mide ağrısıyla hastaneye gitti, bebeğiyle döndü

Sosyal medya hesabından doğum hikâyesini anlatan genç kadın herkesi şaşkına çevirdi. 17 yaşındayken şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye giden Taily Norman, acil serviste hamile olduğunu öğrendi.

9 ay boyunca hamileliğe dair herhangi bir semptom göstermediğini ifade eden Norman, düzenli olarak regl olduğunu da ifade etti. Norman, “Karnımda en ufak bir şişlik yoktu. Mide bulantısı ve baş dönmesi gibi durumlar hiç yaşamadım. 17 yaşında erkek arkadaşıma ‘Ailem şiddetli karın ağrısı için beni acil servise götürüyor, kelimenin tam anlamıyla her yanım ağrıyor’ diye mesaj attım. Hastanede ise hamile olduğumu ve acil doğuma girmem gerektiği söylendi” dedi.

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“TAM BİR SÜRPRİZ OLDU”

Norman doğum macerasını anlattığı paylaşımında mevcut durumundan bahsederek “19 yaşındayım ve üniversitenin ikinci yılındayım. Evde oturan bir anneyim. Oğlum Mason, iki yaşında olacak. Kendisi bana ve babasına tam bir sürpriz oldu.” diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcıları Taily Norman ve Mason’un babasıyla aralarındaki ilişkiye dair sorularını yöneltti. Genç kadın, Mason’un babasıyla hâlâ görüştüklerini ve iyi hissettiklerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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