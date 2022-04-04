Akılalmaz olay! Kızını kaçıran anne polislerden kaçmak isterken arabasıyla uçuruma düştü

Florida’nın North Jacksonville bölgesinde meydana gelen bir olayda 32 yaşındaki Pamela Tereza Cabrera isimli bir anne, kızını istediği kadar göremediği gerekçesiyle kaçırdı. 5 yaşındaki kızı Vanity ile arabayla seyahet ettiği sırada polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan anne, kolluk kuvvetlerinden kaçmak için gaza basmaya devam etti. 48 kilometre boyunca anne ve polis ekiplerinin kovalamacası devam ederken, Cabrera kontrolü kaybederek aracı uçuruma doğru sürdü.

Arabanın uçuruma düşmesiyle son bulan kovalamacada 5 yaşındaki Vanity hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan ve polislere bir bıçakla saldırdığı iddia edilen Cabrere, darp, araçla adam öldürme ve kolluk kuvvetlerinden kaçmaya çalışma suçlarından yakalanarak tutuklandı.

“İLAÇLARINI ALMAYI BIRAKMASIYLA DURUM KÖTÜLEŞTİ”

Cabrera’nın şizofreni ve bipolar bozukluk teşhisleri nedeniyle 2020 yılında kızının velayetini kaybettiğini ifade eden kuzeni Solange Slaquer, “Hamile kalması ve ilaçlarını almayı bırakmasıyla durum kötüleşti. Pamela kötü bir insan değildi. Sadece yardıma ihtiyacı vardı. Ona yardım etmeyi denedik ama ne yazık ki başarılı olamadık” ifadelerini kullandı.



