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Boşanmak için servet harcayan bir çift, 2 yıl sonra yeniden birlikte olduğunu açıkladı! Sosyal medyada gündem yarattılar

02.04.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wyland ve şu andaki sevgilisi Brittany Jade, TikTok’ta yaptıkları bir paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Boşanmak için 76 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 463 bin TL) harcayan bir çift, iki yıl sonra yeniden bir araya geldiklerini söyleyerek sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürdü.

Boşanmak için servet harcayan bir çift, 2 yıl sonra yeniden birlikte olduğunu açıkladı! Sosyal medyada gündem yarattılar

TikTok hesabından ‘Theszabozoo’ kullanıcı adıyla bir paylaşım yapan Wyland isimli bir kullanıcı 208 takipçisine pahalı ayrılıklarının ardından yeniden bir araya gelme hikayelerini anlattı. Kaliforniya’da üç çocuğuyla birlikte yaşayan çift, sosyal medyadan sık sık ilişkileri ve aşk hayatlarına dair paylaşımlar yapıyor. Son olarak boşanmalarının bir servete mal olduğunu ve 2 yıl sonra yeniden bir araya geldiklerini anlatan çiftin gönderisi 2.3 milyon izlenmeye ulaştı.

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SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE AYRILDI

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Boşanmalarının maliyetini paylaşan Wyland, “Hayır asla bir araya gelmeyeceğiz, boşanmamız için 100 bin dolar harcadık” notunu ekledi. Tek başına yaptığı paylaşımdan sonra sevgilisini gösteren Wyland, “Bir sebepten dolayı tekrar bir araya geldik” dedi.

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Wyland, ailesinin birlikte ne kadar mutlu göründüğünü gösteren, lüks destinasyonlarda birlikte tatil yapmanın güzel fotoğraflarını paylaştı. Boşanma ve yeniden bir araya gelme süreci sosyal medyada şaşkınlık yaratan ikiliye kullanıcılar binlerce yorum yaptı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları yeniden ayrılma durumları konusunda ikiliyi uyarırken kimi kullanıcılar için barışma kararını desteklediklerini söyledi.

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