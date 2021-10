Akıllı telefon parası vermeniz gereken tencere/tava modelleri ve setleri

Düdüklü Tencerede Dünya Markası: Yine Fissler



İşte karşınızda ürettiği her ürünle çok konuşulan Fissler markasının meşhur düdüklü tenceresi! 8 ve 4 litrelik iki ayrı seçeneğe sahip bu set içerisinde aynı zamanda basınç ve zaman göstergesi var. Pişirmeye bıraktığınız bir yemeğin dakikasını ayarlayabilir ve her an kontrol etme gereği duymadan, yemeğiniz pişerken başka işlere odaklanabilirsiniz. Hızı ve basınç dengesi sayesinde yemeğinizin vitamin değerlerini korur, pişirme sırasında diğer düdüklü tencerelerde olan ses, koku ve buharı önler. Şık tasarımı ile bütün ocak tiplerinde kullanılabilir.