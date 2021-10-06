Akıllı telefon parası vermeniz gereken tencere/tava modelleri ve setleri

Son yıllarda enflasyonun ciddi şekilde yükselişinden etkilenen sadece gıda, elektronik ya da emlak değil. İnanır mısınız bilemiyoruz ama tencere ve tavalar da bu sevdaya dahil! Hatta bazıları var ki neredeyse elektronik ürünlerle yarışır. Elbette fiyatı etkileyen tek şey enflasyon değil, bu ürünler aynı zamanda son derece kaliteli. İşte akıllı telefon parası vermeniz gereken tencere tava modelleri!

Üstün Alman Kalitesi: Zwilling

Alman kalitesinin ne kadar iyi olduğu tartışılmaz. Ancak Zwilling'in bu ürününü gördüğünüzde dudaklarınız uçuklayabilir. Yemeği kendi kendine hazırlayan ve pişiren bir teknolojiye sahip olsa hiç kimse sorgulamaz eminim. Ama böyle bir ihtimal olmayınca ister istemez şu soru beliriyor kafamızda: "Zwilling bey ne yapıyorsunuz?" Şaka bir yana, gerçekten kalitesiyle uzun bir süre kullanabileceğiniz hatta ondan başka bir ürünü kullanmak istemeyeceğiniz, yanmaz ve yapışmaz çelik tencere tava setinden bahsediyoruz. Ürünün en ilginç özelliği ise ocağın üstündeyken bile saplarının soğuk kalabiliyor olması.

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Beyaz Sarayın Gözdesi: Anolon

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Muhtemelen daha önce çok fazla görmediğiniz ama yurt dışında fazlasıyla bilinen, kullanılan bir marka Anolon. Bu ürünün özelliği sert eloksallı alüminyum bir yapıya sahip olması ve eşit derecede ısıtma yapabilmek için bakır orta tabakalı bir indüksiyon plakasının olması. Aynı zamanda üçlü katmana sahip, safirle güçlendirilmiş, PFOA içermeyen, yanmaz yapışmaz bir ürün. İngilizce konuşmuşuz gibi oldu değil mi? Efendim menşei yabancı olunca ürünü de böyle oluyor. Zaten setin adı da oldukça elit: Anolon Nouvelle Copper Luxe set.

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Sizin Hiç 500 Fahrenheit Isıya Dayanıklı Tencereniz Oldu mu?

Gazlı, elektrikli veya indüksiyonlu ocakların tümünde kullanılmaya uygun olan Calphalon tencere setleri, 500 derece Fahrenheit'a kadar ısıya dayanabiliyor. Markanın diğer ürünlerine göre %40 daha uzun ömürlü olmasının yanı sıra, yanmaz ve yapışmaz özelliklere sahip. Tencere ve tavaların kulpları ocak üzerindeyken bile soğuk kalıyor. Tabanındaki özelliği sayesinde yemek artıklarını yapışmadan kolayca temizleyebilirsiniz, dilerseniz bulaşık makinesinde herhangi bir bozulma olmadan yıkayabilirsiniz. Siyah rengi ile de mutfağınıza şık bir hava katabilirsiniz.

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Uzun Ömürlü Cam Kapaklara Kim Hayır Diyebilir?

Tencere ve tavaların bir diğer sorunu cam kapaklarının uzun ömürlü olmaması, yani belirli bir süre kullanıldıktan sonra aşırı ısıdan çatlaması veya kırılması. Böyle bir durumda o seti tekrar tamamlamak ya da o tencereye aynı çapta bir kapak bulamamak sinir bozucu olabiliyor. Bir Alman markası olan Oxo Good, bu konuya el atarak sizlere uzun ömürlü cam kapaklara sahip tencere ve tava seti sunuyor. Sağlam yapıda, çizilmeye karşı dayanıklı, PFOA içermeyen yanmaz ve yapışmaz özellikli bu tencere ve tavaların tabanları yuvarlatılmış bir zemine sahip. Yani yemeğin daha verimli bir şekilde karıştırılmasına ve pişirilmesine yardımcı oluyor.

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Onu Bilmeyen Yok: Fissler

Çeyizlerin en havalı markası olan Fissler'in namını duymayan, onu tanımayan yok. Dünyaca ünlü markanın tencere, tava veya düdüklü tencere konusunda eline kimse su dökemez desek yeri. Bu tencere setinin iç kısmı mat cilalı ve paslanmaz çelikten üretiliyor. Kenarındaki dökme yeri sayesinde yemeğin başka bir yere aktarılmasına yardımcı oluyor. Sağlıklı bir pişirme yöntemi ve enerji tasarrufunu sağlayabilmek için sıkı kapanan, ısıya dayanıklı metal kapaklara sahip. Tencereler ve tavaları indüksiyonlu ocak, gazlı ocak, elektrikli ocak ve cam seramik ocaklar için kullanılabilir. Hatta fırına bile girebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.

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Sıradaki Setimiz Az Olsun Öz Olsun Diyenlere:

3 parçadan oluşan KTDT markalı bu set, özellikle az yağlı veya yağsız pişirmeyi tercih edenler ve sağlıklı beslenmeye önem verenlere öneriliyor. Paslanmaz çelikten üretilen yapısı ve yanmaz tabanı sayesinde herhangi bir sorun yaşamadan lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Cam kapağı sayesinde pişirdiğiniz yemekleri kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda en yüksek ısılarda bile yanmaya karşı dayanıklı saplara sahip bu tencere ve tavaları kullandığınızda, başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayabilirsiniz. Mutfakta yeriniz azsa birçok şey için kullanabileceğiniz bu seti tercih edebilirsiniz.

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Osmanlı'dan Bir Esinti Geliyor

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Osmanlı mutfağının lezzetli yemeklerinin bakır tencerelerde nasıl ağır ağır ateşte piştiğini muhakkak bilirsiniz. Hatta birçok değerli şef de bilir ki lezzetli yemeklerin sırrı yavaş pişirmeden geçer. CHFQ markalı bu özel ürün de böyle bir yapıya sahip. Seramik topraktan üretilen bu tencere, hassas yemekleri eşit derecede ve ağır ağır pişiriyor. Güveç, et yemekleri, tavuk yemekleri, geleneksel yemekler, çorbalar gibi pek çok yemeği pişirebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var: İndüksiyonlu ocaklar için uygun değil! Temizlemesi kolay olsa da aşındırıcı maddelerle yıkanması, bulaşık makinesine konulması önerilmiyor.

Böyle narin ve hassas bir ürünle lezzetli yemekler yapabilmek için tıklayın!

En Derin Lezzetler En Derin Tencerelerde Pişer

Tam tamına 265 litrelik kapasitesiyle ve 90*45 santimetre boyutlarıyla devasa bir tencere! Adına yakışır şekilde oldukça derin ve daha çok endüstriyel mutfaklar için uygun. Çalışan sayısı fazla olan fabrikalarda, bazı restoranlarda, yemek üretimi yapılan yerlerde tercih edilebilir. Çorba, pirinç pilavı, bulgur pilavı gibi hassas olabilecek ürünlerin lapa olmasına müsaade etmeden, eşit ısıyla sağlıklı bir şekilde pişirilmesine yardım eder. Paslanmaz çelikten üretilmiş olması, tabanının yanmaz ve yapışmaz özellikte olması endüstriyel mutfaklar için tercih sebebi.

Siz de bir işletme sahibiyseniz veya kalabalık ortamlara yemekler hazırlıyorsanız bu ürünü tercih edebilirsiniz.

Düdüklü Tencerenin Bu Kadar Büyüğünü Hayal Edebilir Miydiniz?

Düdüklü tencerede pişen yemekleri kim sevmez ki? Özellikle baklagilleri, bazı et yemeklerini, haşlamaları lezzetli bir şekilde pişiren düdüklüler yemek hazırlarken zamandan tasarruf ettirerek hayatımızı kolaylaştırıyor. Kapp markasının endüstriyel tip düdüklüsü ise harikalar yaratıyor. Yine daha çok restoranlarda, işletmelerde, fabrikalarda veya askeri yerlerde kullanılabilecek bir ürün. 23 litrelik kapasitesi ve 32*30 santimetre boyutlarıyla paslanmaz çelikten imal edilen bu düdüklü tencere, gazlı, indüksiyon veya elektrikli ocak tiplerinde kullanılabilir. Basıncın dengelenmesine yardımcı olan sağlam kapağı ve pişirme göstergeleriyle zamandan kazanmanızı sağlar.

İlgililerini buraya alalım.

Düdüklü Tencerede Dünya Markası: Yine Fissler

İşte karşınızda ürettiği her ürünle çok konuşulan Fissler markasının meşhur düdüklü tenceresi! 8 ve 4 litrelik iki ayrı seçeneğe sahip bu set içerisinde aynı zamanda basınç ve zaman göstergesi var. Pişirmeye bıraktığınız bir yemeğin dakikasını ayarlayabilir ve her an kontrol etme gereği duymadan, yemeğiniz pişerken başka işlere odaklanabilirsiniz. Hızı ve basınç dengesi sayesinde yemeğinizin vitamin değerlerini korur, pişirme sırasında diğer düdüklü tencerelerde olan ses, koku ve buharı önler. Şık tasarımı ile bütün ocak tiplerinde kullanılabilir.

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