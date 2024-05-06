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İndirimdeki Adidas ve Puma çanta modellerini sizin için bir araya getirdik

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
06.05.2024 15:35
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Sporda, seyahatte, okulda ve işte tarzınızı tamamlayacak kaliteli bir çanta arayışındaysanız Adidas ve Puma çanta modellerindeki indirimlere bakmadan geçmeyin! Sizin için bugüne özel indirimdeki modelleri seçtik. İşte detaylar!

İndirimdeki Adidas ve Puma çanta modellerini sizin için bir araya getirdik

Kısa yolculuklarınız için geniş hacimli bir seyahat çantasına ya da spora giderken ekipmanlarınızı güvenle muhafaza edecek bir spor çantasına mı ihtiyacınız var? Yoksa "Bunları geçelim, ben ofise giderken bilgisayarımı taşıyacağım kaliteli bir sırt çantası arıyorum" diyenlerden misiniz? Öyleyse doğru yerdesiniz. Bu içeriğimizde her ihtiyaca uygun çanta modelleri sizleri bekliyor. Üstelik her biri indirimde! Haydi gelin, detaylara geçelim.

1. Geçen ay Amazon'da 200 adetten fazla satıldı: Puma Challenger XS Duffle Bag Unisex Yetişkin Spor Çantası

Adsız tasarım - 2024-05-06T150758.184

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Boyutu ideal, rengi çok tatlı."

  • "Küçük, kibar görünümlü, kullanışlı ürün. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

2. Adidas Clsc Bos 3S Bp Unisex Yetişkin Çanta

Adsız tasarım - 2024-05-06T150407.239

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Büyüklüğü, rengi, kalitesi gerçekten çok beğendim."

  • "Çok güzel ve kaliteli."
Ürünü İncele

3. Puma Campus Reporter S Omuz Çantası

Adsız tasarım - 2024-05-06T150852.388

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ben beğendim güzel ve kullanışlı bir çanta. Fiyatlar çok oynuyor, indirimli fiyat olunca alın."

  • "Kullanışlı ve güzel."
Ürünü İncele

4. Adidas POWER VII Çanta Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2024-05-06T151011.258

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Piyasaya göre Prime kampanyada daha avantajlı aldım. Teşekkürler."

  • "Yeşil tonlarındaki Adidas Terrex model ayakkabılar ile uyumlu bir çanta. Büyük boyutuyla orta okul ve lise öğrencileri için de güzel bir okul çantası. Okul dışı zamanlar için de hem spor hem tatil için kullanılabilir."
Ürünü İncele

5. Puma Fundamentals Sports Bag M Spor Çantası

Adsız tasarım - 2024-05-06T151148.236

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Seyahat için kullanacağım. Boyut olarak içine yeterli malzeme konulabilir. Kalitesi iyi görünüyor. Kumaşı ise ince."

  • "Kaliteli güzel bir çanta, beklediğimden büyük çıktı."
Ürünü İncele

6. Adidas Essentials 3 Çizgili Üniseks Yetişkin Spor Çantası

Adsız tasarım - 2024-05-06T151238.189

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Malzeme ve kalite olarak güzel. Tek kötü tarafı bir spor çantası olarak fazla büyük biz seyahatlerde bavul olarak kullanıyoruz"

  • "Gayet kullanışlı beğendim yeterince büyük."
Ürünü İncele

7. Puma Buzz Backpack Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2024-05-06T151914.311

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Renk olarak çok hoş. İçine birçok şey konulabilir. Görünüşü çok kaba durmuyor. Rahat ve konforlu."

  • "Çanta ne çok büyük ne çok küçük, her türlü ortamda kullanılmaya müsait bir çanta. Tavsiye ederim. Görünüşü, kumaşı kaliteli, güzel. Parasının hakkıdır. İndirimdeyken kaçırmayın, bu fiyata değer."
Ürünü İncele

8. Adidas Unisex Yetişkin Tr Duffle Xs Duffel Çanta

Adsız tasarım - 2024-05-06T151813.727

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Adidas kalitesi çok iyi."

  • "Bu çantayı boyutu için seviyorum. Çok büyük değil, çok küçük değil. Spor salonu için mükemmel."
Ürünü İncele

9. Puma Core Pop Backpack Sırt Çantası 7947001 Siyah

Adsız tasarım - 2024-05-06T152036.323

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ben indirimdeyken almıştım, aşırı güzel bir çanta. Herhangi bir sorun yaşamadım. içinde gizli bir dosya bölmesi gibi ince bir bölme ve dışında da küçük bir bölmesi var, gayet yeterli. Küçük bir çantaya göre de oldukça geniş. Memnun kaldım."

  • "Diğer spor sırt çantalarına göre biraz küçük ama çok kullanışlı. Başka renginden de almayı düşünüyorum."
Ürünü İncele

10. Adidas Equipment - Taschen Tiro Competition Duffle Bag

Adsız tasarım - 2024-05-06T152153.219

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteli ancak biraz büyük. Sporcular için daha ideal gibi duruyor."

  • "Gayet iyi."
Ürünü İncele

Bu içerik 6 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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