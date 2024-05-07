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  4. ŞOK'a Lancome, Calvin Klein, Hugo Boss parfümler geliyor! 8 Mayıs 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a Lancome, Calvin Klein, Hugo Boss parfümler geliyor! 8 Mayıs 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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ŞOK Çarşamba Aktüel Ürünler Kataloğu alışveriş severlerle buluştu. 8 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli ŞOK Aktüel Kataloğu'nda yine her ihtiyaca uygun ürünler indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. ŞOK'ta bu hafta neler var, gelin birlikte keşfedelim.

ŞOK'a Lancome, Calvin Klein, Hugo Boss parfümler geliyor! 8 Mayıs 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Alışveriş severlerin heyecanla beklediği ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 8 Mayıs 2024 Çarşamba tarihli sayısı yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta Anneler Günü'ne özel ürünler dikkat çekiyor. Guess marka çantalar, Lancome parfümler ve çok dahası uygun fiyatlarla alışveriş severlerle buluşuyor. Şok Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Lancome, Estee Lauder, Calvin Klein, Hugo Boss parfümler Katalog'un yıldızı!

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Sizin için kişisel bakım kategorisinde seçtiklerimiz

Marka parfümlerdeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

En çok satan parfüm ve deodorantları sizin için seçtik En çok satan parfüm ve deodorantları sizin için seçtik
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iPhone 13, Tefal Airfryer ve dahası...

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Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

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Samsung akıllı telefonların da fiyatları düştü, burada!

Philips kişisel bakım ürünlerinde indirimler başladı, görmek için buraya tıklayın.

Babyliss saç şekillendiricilerde de indirim var, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Annenize en güzel hediye! Guess çantalara bakmadan geçmeyin

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Sizin için çanta kategorisinde seçtiklerimiz

Tommy Hilfiger, Calvin Klein... İndirimdeki çantaları görmek için buraya tıklayın.

İndirimdeki Adidas ve Puma çantaları sizin için bir araya getirdik İndirimdeki Adidas ve Puma çantaları sizin için bir araya getirdik
Sezonun parıldayan yıldızı shopper çanta modelleri Sezonun parıldayan yıldızı shopper çanta modelleri

Balkonunuzun, bahçenizin havasını değiştirecek ürünler burada!

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Homend, Arzum ve daha pek çok markada indirim var

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Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Airfryerdan ekmek kızartma makinesine Philips ürünlerindeki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Braun Silk Epil Epilasyon Cihazı 1499 TL!

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Gıda ve hijyen ürünlerinde avantajlı fiyatlar

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Sizin için gıda ve hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

Moliendo kahve çeşitleri indirime girdi, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sırma ve Akmina ürünlerinde 300 TL'ye 75 TL indirim var, burada!

Seçili saç ve cilt bakım ürünlerinde 300 TL'ye 100 TL indirim fırsatını kaçırmamak için buraya tıklayın.

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