ŞOK'a Lancome, Calvin Klein, Hugo Boss parfümler geliyor! 8 Mayıs 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Alışveriş severlerin heyecanla beklediği ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 8 Mayıs 2024 Çarşamba tarihli sayısı yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta Anneler Günü'ne özel ürünler dikkat çekiyor. Guess marka çantalar, Lancome parfümler ve çok dahası uygun fiyatlarla alışveriş severlerle buluşuyor. Şok Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Sizin için kişisel bakım kategorisinde seçtiklerimiz
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Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz
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Sizin için çanta kategorisinde seçtiklerimiz
Tommy Hilfiger, Calvin Klein... İndirimdeki çantaları görmek için buraya tıklayın.
Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz
Airfryerdan ekmek kızartma makinesine Philips ürünlerindeki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Cosori airfryerlar indirimde, burada!
Sizin için gıda ve hijyen kategorisinde seçtiklerimiz
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Sırma ve Akmina ürünlerinde 300 TL'ye 75 TL indirim var, burada!
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