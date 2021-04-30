Akıllı telefon şirketleri kamera özelliklerine yoğunlaşıyor

Xiaomi kamera teknolojisini, diğer üreticiler gibi her geçen gün geliştiriyor. Birçok kullanıcı özellikle kameralara büyük önem gösteriyor. Şirket bunun farkında olduğu için düzenli olarak yeni güncellemeler yapmaya çalışıyor. Özellikle Apple ve Samsung gibi şirketlerin bu konuda büyük yatırımları var. Xiaomi ise böyle bir yarışta geri planda kalmak istemiyor.

XIAOMI'DEN KAMERA KONUSUNDA YENİ ADIM

Güvenilir bazı kaynaklardan gelen detaylara göre, akıllı telefon devi tam olarak 200 MP çözünürlüğe sahip bir cihaz geliştiriyor. Bu cihazın çok büyük dikkat çekeceği söylenebilir. Özellikle akıllı telefonların kamera performansları değerlendirildiğinde bu model ön plana çıkacaktır.

Son dönemlerde kamera detaylarına çok daha fazla önem verildiği görülüyor. Hatırlayacağınız üzere Samsung yine benzer açıklamalar yapmıştı. Şirket 120 MP gücünde bir kameralı cihaz üreteceğini söylemişti.

Genel olarak değerlendirildiğinde neredeyse tüm şirketlerin bu ve buna benzer amaçlarının olduğu görülüyor. Mesela Xiaomi geçtiğimiz günlerde Mİ CC9 Pro cihazlarını duyururken amaçlarının 108 MP kalitede kameralar elde etmek olduğunu söylemişti.