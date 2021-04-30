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Akıllı telefon şirketleri kamera özelliklerine yoğunlaşıyor

30.04.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük akıllı telefon şirketlerinden Xiaomi, kamera teknolojisini yüksek bir seviyeye çıkartacak gibi görünüyor. Fakat konu ile ilgili önemli bir detay var. Hadi gelin bütün ayrıntılara birlikte bakalım.

Akıllı telefon şirketleri kamera özelliklerine yoğunlaşıyor

Xiaomi kamera teknolojisini, diğer üreticiler gibi her geçen gün geliştiriyor. Birçok kullanıcı özellikle kameralara büyük önem gösteriyor. Şirket bunun farkında olduğu için düzenli olarak yeni güncellemeler yapmaya çalışıyor. Özellikle Apple ve Samsung gibi şirketlerin bu konuda büyük yatırımları var. Xiaomi ise böyle bir yarışta geri planda kalmak istemiyor.

XIAOMI'DEN KAMERA KONUSUNDA YENİ ADIM

Güvenilir bazı kaynaklardan gelen detaylara göre, akıllı telefon devi tam olarak 200 MP çözünürlüğe sahip bir cihaz geliştiriyor. Bu cihazın çok büyük dikkat çekeceği söylenebilir. Özellikle akıllı telefonların kamera performansları değerlendirildiğinde bu model ön plana çıkacaktır.

Son dönemlerde kamera detaylarına çok daha fazla önem verildiği görülüyor. Hatırlayacağınız üzere Samsung yine benzer açıklamalar yapmıştı. Şirket 120 MP gücünde bir kameralı cihaz üreteceğini söylemişti.

Genel olarak değerlendirildiğinde neredeyse tüm şirketlerin bu ve buna benzer amaçlarının olduğu görülüyor. Mesela Xiaomi geçtiğimiz günlerde Mİ CC9 Pro cihazlarını duyururken amaçlarının 108 MP kalitede kameralar elde etmek olduğunu söylemişti.

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Samsung yine aynı şekilde akıllı telefonlarda kameralara çok daha büyük önem göstereceğini ifade etti. Asya ülkelerinde akıllı telefon rekabeti gerçekten de korkunç seviyelerde. Bu nedenle şirketlerden oldukça marjinal hareketler bekleniyor. Peki sizce akıllı telefon devleri cihazlarda ne tür değişiklikler yapmalı?

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung Xiaomi
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