Akın Akınözü annesinin vefatından sonra ilk doğum gününü böyle kutladı! Paylaşımı yürek burktu

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz aylarda uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetmişti. Annesinin ölümüyle sarsılan Akınözü sosyal medyada yeni paylaşım yaptı.

Annesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Akın Akınözü, "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz “ÖZLEM” Oğlun" ifadeleriyle duygularını paylaşmıştı.

DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Annesinin ölümünden sonra sessizliğe bürünen Akın Akınözü'nden aylar sonra doğum günü paylaşımı geldi. 34 yaşına giren Akın Akınözü annesiz geçirdiği ilk doğum gününde annesini unutmadı.

Annesiyle bebekliğinde çekildiği bir karesini paylaşan Akınözü paylaşımına duygusal bir mesaj ekledi.

Akınözü'nün annesini andığı paylaşımda yer alan mesajın tamamı ise şu şekilde;

"Bu fotoğrafımla bana hazırlattığın doğum günü hediyemi, sana sarılamadan ve sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günümde, daha da iyi anlıyorum… Sana söz; kanatlanıp yanına uçana kadar koşmaya devam edeceğim canım annem…

Koşabilmem için beni her daim motive eden, destek veren ve annemin gözünü arkada bırakmayan siz aileme de; teşekkürlerimi bugün her zamankinden daha da fazla hissederek sunuyorum… Artık demesi biraz zor olsa da iyi ki doğmuşum ve senin oğluşun olmuşum."

Akınözü, annesinin resmine bakarak pasta üfledi.