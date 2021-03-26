MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Nergis, Fatih’in sırrına ortak mı oluyor?

Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Nergis, Fatih’in sırrına ortak mı oluyor?

26.03.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında her Cuma ekranlara gelen Akıncı dizisi, bu akşam yeni bölümü ile sevenleriyle buluşacak. Birçok kişinin severek takip ettiği Akıncı dizisinin son bölümünde Gizli Yapı’nın bütün adamları ani bir şekilde ortadan kaldırılmış ve İstanbul’a yeni bir düşman gelmiştir.

Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Nergis, Fatih’in sırrına ortak mı oluyor?

Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerin yer aldığı Akıncı dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekran karşısında. Akıncı dizisinin yeni fragmanı yayınladı. Nergis, Fatih’in akıncı olduğunu öğrenerek bu sırra ortak mı olacak?

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han! Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer. Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir. Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır?

0x0-13-bolum-foto-galeri-1616665763030

AKINCI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer. Nergis kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in öldürülen doktor kuzeni için polis tarafından sorgulandığını öğrenmiştir. Bu işin peşine düşer ve Aylin'le yüzleşir. Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başlamıştır. Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşindedir. Cevdet ani bir kararla Londra'ya gidince Aylin, Nergis hakkındaki planını uygulamaya başlar. Bu arada Gizli Yapı'nın bütün adamları esrarengiz bir saldırı sonucunda ortadan kaldırılmıştır. İstanbul'a yeni ve çok sinsi bir düşman gelmiştir. Kimsenin hakkında bir şey bilmediği bir düşman. Nergis ise Köksal ve Aylin'in kurduğu ölümcül tuzağa doğru adım adım yaklaşmaktadır.

AKINCI YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

AKINCI YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladıTüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı
MİT dizisi Teşkilat'ta nefes kesen Nazi operasyonu!MİT dizisi Teşkilat'ta nefes kesen Nazi operasyonu!
İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...
Anahtar Kelimeler:
atv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

Diğer Haberler

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle, Recai sevgisiz geçen çocukluğunu anlatıyor

İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı...

Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı | "Ben sana aşık oldum"

Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı

 Payitaht Abdülhamid dizisinin 144. bölüm fragmanı yayınlandı! Abdülhamid’e telefon geliyor

Abdülhamid’e telefon geliyor

Bir Zamanlar Çukurova 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Demir ve Fekeli ölüyor mu? Murat Ünalmış ve Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova'da şok sahneler! Ünlü oyuncular veda mı ediyor?

Teşkilat 4. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ın gizli ekibi Berlin'de Nazi çetelerine karşı operasyon yapıyor!

MİT dizisi Teşkilat'ta nefes kesen Nazi operasyonu!

Son Yaz 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Son Yaz'a Yağmur ve Akgün aşkı damga vuracak!

Son Yaz'da Yağmur ve Akgün sürprizi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.