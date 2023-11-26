AKOM'dan İstanbul için kar yağışı tahmini! Soğuk ve yağışlı hava ne zaman bitecek? sorusu yanıt buldu: O tarihe kadar donacağız!

Hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri geldi. Başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde etkili olan soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yeni hava durumu tahmini yapıldı. Yağışların şehrin yüksek kesimlerde kara dönebileceği uyarısı yapılırken; soğuk havaların kaç gün süreceği ve etkisini ne zaman kaybedecği de belirtildi. İşte İstanbul hava durumuyla ilgili son tahminler...

SON DAKİKA | İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

İBB AKOM’dan yansıyan verilere göre, İstanbul, güne 7°C civarına gerileyen hava sıcaklıkları ve çok bulutlu bir gökyüzü ile başladı. Gün boyu aralıklar hafif yağış geçişlerinin yaşanması beklenirken sıcaklıkların 6°C’ler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLI HAVA VE KUVVETLİ RÜZGAR

Dün etkili olmaya başlayan Lodos yönlü rüzgâr, bugün ilk saatlerden (3:00) itibaren kuvvetini arttırarak yağış ile birlikte kısa süreli hamlelerle tam fırtına (60-90km/s) şeklinde etkili oldu. Hâlihazırda fırtına etkisini kaybederken rüzgârın öğle saatlerine kadar kuzeyli yönlerden kuvvetli şekilde (30-50km/s) esmeye devam edeceği beraberinde aralıklarla hafif yağış geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Fırtına ve yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren İstanbul’u terk etmesi beklenirken, sıcaklıkların Salı gününe kadar kış değerlerinde (4-8°C) seyretmeye devam etmesi öngörülüyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 10 Aralık’a kadar (bugün ve yarın hariç) mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İBB EKİPLERİ SAHADA

Beklenen fırtına ve sağanak yağış nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise 5 bin 318 personel, 2.016 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan ihbarlara müdahale ediyor.