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Akraba aileler araziye yapılacak keçi ahırı nedeniyle kavga etti: 3 ölü, 4 yaralı

08.09.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde akraba olan iki aile arasında, ufak bir araziye yapılacak keçi ahırı nedeniyle kavga çıktı. Çok sayıda kişinin birbirine girdiği olayda pompalı tüfekle de ateş edildi. Arazi kavgasında 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Akraba aileler araziye yapılacak keçi ahırı nedeniyle kavga etti: 3 ölü, 4 yaralı

Korkunç olay, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi kırsalındaki Köklü Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan aileler arasında yaklaşık 15 metrekare büyüklüğündeki araziye yapılacak keçi ahırı nedeniyle tartışma çıktı.

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AV TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yapılacak ahırın evine yakın olmasından dolayı karşı çıkan Durdu K. (57), tartışma büyüyünce av tüfeğiyle mahallenin eski muhtarı İbrahim Korkmaz, Şerife Korkmaz, Ayşe Dağ ile 4 kişiye ateş ettikten sonra kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, 3 kişinin cansız bedeni ise savcı ve jandarma tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

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JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan soruşturma neticesinde Durdu K., yakalanarak gözaltına alındı.

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Yaralanan 4 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kavga arazi
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