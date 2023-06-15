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  4. Akrabalarına ders vermek için ölü taklidi yaptı! Kendi cenaze törenine helikopterle gelince herkesi şoke etti

Akrabalarına ders vermek için ölü taklidi yaptı! Kendi cenaze törenine helikopterle gelince herkesi şoke etti

15.06.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika’nın Liege kentinde yaşayan 45 yaşındaki sosyal medya fenomeni David Baerten akrabalarının kendisiyle iletişimi kestiğini söyleyerek onlara ders vermek için ilginç bir yönteme başvurdu. Kendisini ölü olarak gösteren Baerten sahte bir cenaze töreni düzenledi. Baertan cenazesine helikopterle gelince acılı akrabaları büyük bir şok yaşadı. Fenomen isim o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Belçika’nın Liege kentinde yaşayan 45 yaşındaki sosyal medya fenomeni David Baerten ailesine ders vermek istediğini söyleyerek ölü taklidi yaptı. Bununla da yetinmeyen fenomen isim akrabalarını davet ettiği sahte bir cenaze töreni düzenledi. Karısı ve çocuklarının ayrıntılı bir şekilde planladığı şakanın içinde olduğunu belirten Baerten, akrabalarına iletişimde kalmanın önemini anlatmak için bu yolu seçtiğini söyledi. Baerten helikopterle cenaze alanına indiğinde akrabalarına, “Hepiniz cenazeme hoş geldiniz” diyerek küçük çaplı bir şaşkınlık yarattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sahte cenaze töreni için hazırlıklar yapılırken Baerten’in kızı sosyal medya hesabından ilk olarak babasının ölümünü duymak için “Huzur içinde uyu baba. Hayat neden bu kadar adaletsiz? Neden sen? Büyükbaba olacaktın ve önünde hala koca bir hayat vardı. Seni seviyorum! Seni seviyoruz! Seni asla unutmayacağız” notunu paylaştı.

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İnternette Ragnar Le Fou olarak tanınan 45 yaşındaki TikToker, sahte cenazesini 165 bin takipçisiyle paylaşırken ailesinin ölümüne nasıl tepki vereceğini görmek istediğini söyledi.

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Sosyal medyadan ailesine yaptığı şakanın bir bölümünü paylaşan Baerten gönderisine, “Ailem beni sık sık incitiyor. Hiçbir yere davet edilmiyordum. Bu yüzden onlara bir hayat dersi vermek ve onlarla buluşmak için birinin ölmesini beklememeniz gerektiğini göstermek istedim." sözleriyle açıkladı. Baerten cenazesine helikopterle geldiği anları gösteren tam videosunu henüz yayınlamadı.

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sosyal medya Belçika cenaze

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