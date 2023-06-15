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  4. Skandal görüntüler! Nijerya’da ölen büyükannesinin gömülmesini bekledi... Mezarının üzerine çıkıp dans etmeye başladı

Skandal görüntüler! Nijerya’da ölen büyükannesinin gömülmesini bekledi... Mezarının üzerine çıkıp dans etmeye başladı

15.06.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya’da bir ismi açıklanmayan bir kadın büyükannesinin cenaze töreni sırasında yaptığı hareketlerle sosyal medyada gündem yarattı. Sosyal medyada viral olan görüntülerde kadının büyükannesinin mezarı henüz örtülmüşken üzerine çıkıp dans etmesi tepki çekti.

Nijerya’da bir cenaze töreni sırasında çekilen ve TikTok’ta paylaşılan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadının mezarın üzerinde yaptığı dans gösterisi çok konuşuldu. Cenazeye katılanların kadına dans figürleri ve alkışlarla eşlik etmesi ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

“BU BİR GELENEK” DİYEREK SAVUNDU

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Sosyal medya kullanıcılarının tepki göstermesinden sonra ismi açıklanmayan kadınyeni örtülen mezarın üzerinde yapılan dansın Nijerya’da bir gelenek olduğunu söyledi. Büyükannesi 105 yaşında öldüğü için yaşamanı kutlamak adına dans ettiğini belirten kadın “Bu bir kutlamaydı. O da bu şekilde olmasını isterdi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya cenaze

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