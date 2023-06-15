Skandal görüntüler! Nijerya’da ölen büyükannesinin gömülmesini bekledi... Mezarının üzerine çıkıp dans etmeye başladı

Nijerya’da bir cenaze töreni sırasında çekilen ve TikTok’ta paylaşılan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadının mezarın üzerinde yaptığı dans gösterisi çok konuşuldu. Cenazeye katılanların kadına dans figürleri ve alkışlarla eşlik etmesi ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

“BU BİR GELENEK” DİYEREK SAVUNDU

Sosyal medya kullanıcılarının tepki göstermesinden sonra ismi açıklanmayan kadınyeni örtülen mezarın üzerinde yapılan dansın Nijerya’da bir gelenek olduğunu söyledi. Büyükannesi 105 yaşında öldüğü için yaşamanı kutlamak adına dans ettiğini belirten kadın “Bu bir kutlamaydı. O da bu şekilde olmasını isterdi” dedi.