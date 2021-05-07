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Akrep dizisi 21. son bölümde flaş ayrılık! Akrep'in Hünkar'ı Suzan Aksoy diziden ayrıldı

07.05.2021 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de ekrana gelen Akrep dizisinin 21. son bölümünde flaş bir ayrılık yaşandı. Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın başrollerini paylaştığı Akrep dizisinde, Hünkar karakterini canlandıran Suzan Aksoy son bölümle birlikte diziye veda etti.

Akrep dizisi 21. son bölümde flaş ayrılık! Akrep'in Hünkar'ı Suzan Aksoy diziden ayrıldı

Başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk'ün paylaştığı Akrep dizisi 6 Mayıs Perşembe akşamı 21. son bölümüyle ekrana geldi. Star TV'de ekrana gelen Akrep'in son bölümünde, Hünkar'ı canlandıran usta oyuncu Suzan Aksoy diziye veda etti.

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AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda, Ahmet’in otel odasında kendisini aldattığını Efe’den öğrenince soluğu otelde alır. Ahmet ve Duru’yu odada yakalayıp ortalığı birbirine katar.

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Ahmet’in düğün arifesinde yaptığı bu hareket, ikilinin arasındaki güveni tarumar eder ve Ferda, Ahmet’le ipleri koparmaya karar verir.

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Perihan, hastalığın son evresinde olduğunu ve kurtuluş umudu olmadığını öğrenince geride ailesine göz kulak olacak ve şirketi iyi idare edecek birine ihtiyaç duyar.

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Perihan, hem ailesini canı pahasına koruyacak hem de onları Ahmet’ten uzak tutacak ismin Ferda olduğuna karar verir.

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Aras, Ahmet ve Duru’yu otelde gördükten sonra Emgen Malikanesi’ne gidip herkesin içinde olanı biteni anlatırken, Can’ın da velayetini alacağını kesin bir dille belirtir.

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Perihan duyduklarına inanamaz ancak otel odasındaki buluşmayı Duru da reddetmeyince tepkisi çok sert olur. Öte yandan Aras, Ahmet’i çok kızdıracak bir karar alır. Ayşem’den velayet davasında avukatı olmasını isterken, ikili arasında beklenmedik bir yakınlaşma gerçekleşir.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akbağ Evrim Alasya Akrep dizisi
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