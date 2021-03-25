Akrep dizisine flaş transfer! Suzan Aksoy Akrep dizisinde Hünkar karakteriyle katılıyor

Akrep’in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce de birçok projede yer alan usta oyuncu Suzan Aksoy, dizinin 16’ıncı bölümünden itibaren oyuncu kadrosuna dahil oluyor. Aksoy, dizide Hünkar karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Perihan’ın gecekonduda yaşadığı zamanlardan komşusu olan Hünkar, Berna’nın ve çocukları Duru ve Şahin’in dadısı ve manevi annesi olarak ekrana yansıyacak.

PERİHAN’IN KADİM DOSTU

Hünkar, Perihan’ın eski komşusu. Geçmiş yıllarda Berna’ya, ardından Duru’ya ve Şahin’e bakıcılık eden Hünkar; acı ve sevinçleri beraber yaşadığı kadim dostu Perihan’la yeniden sırt sırta vererek mücadele edecek.

Hünkar, Berna ve Fikret’in ölümünün ardından köşkte hüküm süren kara bulutları dağıtmaya uğraşacak. Hünkar, Perihan ve torunlarına güç olurken, onları üzenlere eli maşalı, dobra yanını göstermekten de geri durmayacak. Hünkar’ın çalışkanlığı, disiplini ve Perihan’a sadakati ise Hacer’i hayli rahatsız edecek.





