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    4. 3 yaşındaki küçük kıza kreşte işkence! Eve gelip 'işeyemiyorum' diyerek ağlamaya başladı... Annesi pantolonunu indirdiğinde gördüklerine inanamadı

    3 yaşındaki küçük kıza kreşte işkence! Eve gelip 'işeyemiyorum' diyerek ağlamaya başladı... Annesi pantolonunu indirdiğinde gördüklerine inanamadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.09.2024 10:36
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    Çin'de 3 yaşındaki ismi açıklanmayan küçük bir çocuk kreşte işkenceye maruz kaldı. Annesinin polise verdiği ifadesinde küçük kızı eve gelince tuvaleti kullanamıyordu ve tuvalete gitmesi gerektiğinde ağlayarak 'işeyemiyorum' diyordu. Kızının pantolonun indirdiğinde annesi kumaşta biriken kumları gördü. Küçük kızın ifadesine göre, öğretmeni tuvalete gitmesine izin vermiyordu ve o da gizlice oyun oynadıkları kuma tuvaletini yapıyordu.

    3 yaşındaki küçük kıza kreşte işkence! Eve gelip 'işeyemiyorum' diyerek ağlamaya başladı... Annesi pantolonunu indirdiğinde gördüklerine inanamadı

    MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de bir kreşte gerçekleşen olay ülkede infiale neden oldu. Olaya göre kreşte küçük kızın öğretmeni tuvalete gitmesine izin vermiyordu ve tuvalete gideceği zaman onu cezalandırıyordu. Küçük kız eve geldiğinde de tuvaletini yapmıyordu ve tuvalet ihtiyacı olduğunda ağlıyordu. Annesi durumu fark edince kızı tuvalete götürmek istedi. Pantolonunu indirdiğinde ise kumaşta biriken kumları gördü.

    Küçük kız 'işeyemiyorum' diye ağlayarak annesine öğretmeninin kendisini cezalandırdığını anlattı. İfadesinde göre, kreşteki tuvaleti kullanamayan küçük kız sessizce idrarını yapmak için oyun alanının kumlu zeminine gizlice koşabiliyordu. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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