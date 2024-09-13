3 yaşındaki küçük kıza kreşte işkence! Eve gelip 'işeyemiyorum' diyerek ağlamaya başladı... Annesi pantolonunu indirdiğinde gördüklerine inanamadı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de bir kreşte gerçekleşen olay ülkede infiale neden oldu. Olaya göre kreşte küçük kızın öğretmeni tuvalete gitmesine izin vermiyordu ve tuvalete gideceği zaman onu cezalandırıyordu. Küçük kız eve geldiğinde de tuvaletini yapmıyordu ve tuvalet ihtiyacı olduğunda ağlıyordu. Annesi durumu fark edince kızı tuvalete götürmek istedi. Pantolonunu indirdiğinde ise kumaşta biriken kumları gördü.

Küçük kız 'işeyemiyorum' diye ağlayarak annesine öğretmeninin kendisini cezalandırdığını anlattı. İfadesinde göre, kreşteki tuvaleti kullanamayan küçük kız sessizce idrarını yapmak için oyun alanının kumlu zeminine gizlice koşabiliyordu. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.