9 yıldır uçakla birlikteydi! 36 yaşındaki kadın tuhaf ilişkisini bitirdiğini söyledi... "Ama hâlâ arkadaşız"

MYNET|DIŞ HABERLER Berlin'de yaşayan Michele Köbke, Boeing 737-800 tipi bir yolcu uçağıyla 9 yıldır romantik ilişki yaşıyordu.

36 yaşındaki depo satış elemanı Michele Köbke, Hollanda'da uçak sevgilisi ve kendisi için romantik bir düğün töreni bile hazırlamıştı. Ancak sıradışı partneriyle ayrıldığını açıkladı ve bunun dostça bir ayrılık olduğunu ifade etti.

Jet uçağıyla ilişkisini anlatan Köbke, "Normal bir ilişki gibi, birlikte rahatlatıcı akşamlar geçiriyoruz ve yatağa girdiğimizde birbirimize sarılıp birlikte uykuya dalıyorduk. Hangarda geçirdiğim zaman hayatımın en güzel anıydı ve onunla birlikteyken birlikte geçirdiğimiz zamanın tadını çıkarıyorduk, öpüşüyorduk ve ben onu okşuyordum. Şimdi ayrıldık ama hâlâ arkadaşız" dedi.

2014 yılında Berlin Tegel Havalimanı'ndayken uçağa aşık olduğunu iddia eden Köbke'ye uzmanlar "Objectophilia" adını verdiği, cansız nesnelere karşı cinsel veya romantik çekim duyma hastalığı teşhisi kondu.