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Aksaray'da karantinadaki sürücü servis şoförlüğü yaparken yakalandı

18.04.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da temaslı olduğu için karantinaya alınan servis şoförü, karantinada olması gerekirken servis minibüsüyle polise yakalandı.

Aksaray'da karantinadaki sürücü servis şoförlüğü yaparken yakalandı

Aksaray’da koronavirüslü şahıslarla temaslı olduğu için 8 gün önce ev karantinasına alınan Veysel B. (44) karantina kurallarını ihlal ederek çalıştığı firmanın servis aracı ile bir lokantanın çalışanlarını almak için trafiğe çıktı.

Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından durdurulan servis minibüsünün sürücüsü Veysel B., ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirildi.

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KARANTİNA SÜRECİNDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ayrıca pandemi kapsamında sorgusu yapılan sürücünün karantina sürecinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekiplerince olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri istendi.

YURTTA KARANTİNAYA ALINDI

Kısa sürede uygulama noktasına gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından sorgulaması ve izlenimi onaylanan servis şoförü ambulansla Cemalettin Aksaray-i Yurt Müdürlüğü’ne götürüldü. Veysel B.’nin burada 10 gün süreyle karantinada tutulacağı öğrenildi. (İHA)


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koronavirüs (Covid-19) Aksaray koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) karantina

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