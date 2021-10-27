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  4. Aksaray Üniversitesinde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi gözaltına alındı

Aksaray Üniversitesinde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi gözaltına alındı

27.10.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray Üniversitesinde (ASÜ), doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan ve hukuki süreç başlatılan öğretim üyesi gözaltına alındı.

Aksaray Üniversitesinde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi gözaltına alındı

ASÜ Rektörlüğü, 22 Ekim'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine ataması iptal edilen öğretim üyesi Z.Z.A.L. hakkında, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Şikayet üzerine polis merkezine ifadeye gelen Z.Z.A.L, "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı. Z.Z.A.L'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

ASÜ Rektörlüğünden 22 Ekim'de yapılan açıklamada, 28 Eylül'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine atanan ve sosyal medyada tartışma konusu olan bir öğretim üyesinin, üniversiteye sunduğu ve atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili oluşan tereddütün ciddiyetle takip edildiği, ilgili kurumla yazışma yapıldığı, gelen belge üzerine bahse konu kişinin atanmasının iptal edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, söz konusu kişi ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtilmişti.

AA

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