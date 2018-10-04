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Akşener 'Demirden korksak trene binmezdik' dedi, Bahçeli'ye açık adres verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 20:54 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün sosyal medya hesabından İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında söylediği "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!" sözlerine Akşener'den çok sert cevap geldi. Akşener "Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum. Demirden korksak trene binmezdik." dedi ve açık adres verdi.

Akşener 'Demirden korksak trene binmezdik' dedi, Bahçeli'ye açık adres verdi!

İYİ Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkında söylediği sözlere cevap verdi.

AKŞENER AÇIK ADRES VERDİ

İşte Meral Akşener'in o açıklaması;

"Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi “büyüğünüzün” sözünü dinlediniz Sayın @dbdevletbahceli ?
McKinsey’e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz?
Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum.

Demirden korksak trene binmezdik.

İYİ PARTİ:
Mustafa Kemal Mahallesi,

  1. Cadde, No:9
    Çankaya / Ankara"

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli bugün twitter hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti ve CHP'yi Mckinsey üzerinden nifat ve şikak saçmakla suçlamıştı. Bahçeli'nin o açıklamaları;

"Mckinsey müdafaası bize düşmez, bu ayrı bir konudur. Konuşacak sözleri yok. Vicdan deseniz o hiç yok. Ne var, yalan, dolan, aldatma, saptırma, sahtekârlık var. Türkiye’yi küçültmek, küçümsemek, küçük göstermek var. Müzmin muhalefeti gördük de, müzmin müfterilere ilk kez tanıklık ediyoruz. Amaç belli, yapılanı yıkmak, adımları kesmek, ilerlemeyi durdurmak. CHP ile İP aynı mahzende, aynı zehre kaşık sallıyorlar. Mckinsey üzerinden nifak ve şikak saçıyorlar. Ağız birliği halinde; Duyun-u Umumiye, yeni IMF modeli, yeni kozmik oda vakası, kayyum, kapitülasyonların hortlatılması yorumlarını kurşun gibi yağdırıyorlar. Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!"


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Meral Akşener Devlet Bahçeli İYİ parti MHP CHP

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
HELAL SANA MERAL ABLA DEVLET BAHÇELI-SULEYMAN SOYLU-NUMAN KURTULMUŞ EVELKİ BEYANLARINDA AKP İÇİN NE DIYORLARDI HESAP SORMAZSAK NAMERDİZ ŞİMDİKİ YERLERI İSE AKP NIN DIZININ DİBİ EN AZINDAN DUNDE BÖYLEYDIN BUGUNDE BÖYLESIN YUREGINE SAGLIK
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