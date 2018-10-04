Akşener 'Demirden korksak trene binmezdik' dedi, Bahçeli'ye açık adres verdi!

İYİ Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkında söylediği sözlere cevap verdi.

AKŞENER AÇIK ADRES VERDİ

İşte Meral Akşener'in o açıklaması;

"Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi “büyüğünüzün” sözünü dinlediniz Sayın @dbdevletbahceli ?

McKinsey’e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz?

Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum.

Demirden korksak trene binmezdik.

İYİ PARTİ:

Mustafa Kemal Mahallesi,

Cadde, No:9

Çankaya / Ankara"

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli bugün twitter hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti ve CHP'yi Mckinsey üzerinden nifat ve şikak saçmakla suçlamıştı. Bahçeli'nin o açıklamaları;

"Mckinsey müdafaası bize düşmez, bu ayrı bir konudur. Konuşacak sözleri yok. Vicdan deseniz o hiç yok. Ne var, yalan, dolan, aldatma, saptırma, sahtekârlık var. Türkiye’yi küçültmek, küçümsemek, küçük göstermek var. Müzmin muhalefeti gördük de, müzmin müfterilere ilk kez tanıklık ediyoruz. Amaç belli, yapılanı yıkmak, adımları kesmek, ilerlemeyi durdurmak. CHP ile İP aynı mahzende, aynı zehre kaşık sallıyorlar. Mckinsey üzerinden nifak ve şikak saçıyorlar. Ağız birliği halinde; Duyun-u Umumiye, yeni IMF modeli, yeni kozmik oda vakası, kayyum, kapitülasyonların hortlatılması yorumlarını kurşun gibi yağdırıyorlar. Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!"

Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi “büyüğünüzün” sözünü dinlediniz Sayın @dbdevletbahceli ?

McKinsey’e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz?

Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum. — Meral Akşener (@meral_aksener) 4 Ekim 2018

Demirden korksak trene binmezdik.



İYİ PARTİ:

Mustafa Kemal Mahallesi,

2120. Cadde, No:9

Çankaya / Ankara — Meral Akşener (@meral_aksener) 4 Ekim 2018



