Akşener 'Demirden korksak trene binmezdik' dedi, Bahçeli'ye açık adres verdi!

İYİ Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkında söylediği sözlere cevap verdi.
İşte Meral Akşener'in o açıklaması;
"Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi “büyüğünüzün” sözünü dinlediniz Sayın @dbdevletbahceli ?
McKinsey’e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz?
Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum.
Demirden korksak trene binmezdik.
İYİ PARTİ:
Mustafa Kemal Mahallesi,
MHP lideri Devlet Bahçeli bugün twitter hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti ve CHP'yi Mckinsey üzerinden nifat ve şikak saçmakla suçlamıştı. Bahçeli'nin o açıklamaları;
"Mckinsey müdafaası bize düşmez, bu ayrı bir konudur. Konuşacak sözleri yok. Vicdan deseniz o hiç yok. Ne var, yalan, dolan, aldatma, saptırma, sahtekârlık var. Türkiye’yi küçültmek, küçümsemek, küçük göstermek var. Müzmin muhalefeti gördük de, müzmin müfterilere ilk kez tanıklık ediyoruz. Amaç belli, yapılanı yıkmak, adımları kesmek, ilerlemeyi durdurmak. CHP ile İP aynı mahzende, aynı zehre kaşık sallıyorlar. Mckinsey üzerinden nifak ve şikak saçıyorlar. Ağız birliği halinde; Duyun-u Umumiye, yeni IMF modeli, yeni kozmik oda vakası, kayyum, kapitülasyonların hortlatılması yorumlarını kurşun gibi yağdırıyorlar. Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!"
Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi “büyüğünüzün” sözünü dinlediniz Sayın @dbdevletbahceli ?— Meral Akşener (@meral_aksener) 4 Ekim 2018
McKinsey’e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz?
Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum.
Demirden korksak trene binmezdik.— Meral Akşener (@meral_aksener) 4 Ekim 2018
İYİ PARTİ:
Mustafa Kemal Mahallesi,
2120. Cadde, No:9
Çankaya / Ankara
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!
Türkiye tepki göstermişti! ABD cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 askerin şehit edilmesi sonrası intikam mesajı!
AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak
ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı
Devlet Bahçeli 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü
WhatsApp kullanıcılarına müjdeli haber: Beklenen video özelliği geldi!
Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!
HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor
İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına sadece günler kaldı! Peki bizi neler bekliyor?
Erkeklerde memede büyüme nasıl geçer? Erkeklerde memede büyüme sorununa hangi bölüm bakar? Erkeklerde memede büyüme ameliyatı nasıl olur?
Okuyucu Yorumları 1 yorum