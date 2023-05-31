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Aktris dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Uraz Kaygılaroğlu ve Pınar Deniz'li Aktris dizisi Disney Plus'ta

31.05.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uraz Kaygılaroğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Aktris dizisi 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü Disney Plus'ta yayınlandı. Diziyi izlemek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Aktris dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Uraz Kaygılaroğlu ve Pınar Deniz'in rol aldığı Aktris dizisi nerede çekildi?

Aktris dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Uraz Kaygılaroğlu ve Pınar Deniz'li Aktris dizisi Disney Plus'ta

Aktris dizisinin yönetmen koltuğunda Soner Caner oturuyor. Türkiye'nin en ünlü kadınlarından biri olan Yasemin Derin'in (Pınar Deniz) iki farklı yaşamı üzerinden ilerleyen Aktris dizisi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte Disney Plus'ta yayınlanan Aktris dizisinin konusu ve oyuncuları...

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AKTRİS DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Aktris dizisinin konusu:

Başarılı bir oyunculuk kariyeri olan Yasemin bir dizi cinayetin içine karışır. Ana karakter bu cinayetlerin sırrını çözmeye çalışır. Bu süreçte gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırken hayatını da tehlikeye atar.

AKTRİS DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aktris dizisinin dizinin çekimlerinin İstanbul'da gerçekleştirildiği ön görülüyor.

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AKTRİS DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Pınar Deniz

Uraz Kaygılaroğlu

Tolga Tekin

Ahmet Rıfat Şungar

Şebnem Hassanisoughi

İpek Çiçek

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Disney Plus Pınar turu

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