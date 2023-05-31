Aktris dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Uraz Kaygılaroğlu ve Pınar Deniz'li Aktris dizisi Disney Plus'ta

Aktris dizisinin yönetmen koltuğunda Soner Caner oturuyor. Türkiye'nin en ünlü kadınlarından biri olan Yasemin Derin'in (Pınar Deniz) iki farklı yaşamı üzerinden ilerleyen Aktris dizisi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte Disney Plus'ta yayınlanan Aktris dizisinin konusu ve oyuncuları...
Aktris dizisinin konusu:
Başarılı bir oyunculuk kariyeri olan Yasemin bir dizi cinayetin içine karışır. Ana karakter bu cinayetlerin sırrını çözmeye çalışır. Bu süreçte gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırken hayatını da tehlikeye atar.
Aktris dizisinin dizinin çekimlerinin İstanbul'da gerçekleştirildiği ön görülüyor.
Pınar Deniz
Uraz Kaygılaroğlu
Tolga Tekin
Ahmet Rıfat Şungar
Şebnem Hassanisoughi
İpek Çiçek