Al Pacino’nun etrafını hayranları sardı! Efsane oyuncu hayranlarından zor kurtuldu

Sinemanın yaşayan efsane oyuncularından biri olarak kabul edilen Al Pacino yeni filmi House Of Gucci’nin çekimlerine son sürat devam ediyor. Ünlü modacı Maurizio Gucci'nin ölümünü konu alan House Of Gucci filminin çekimleri için bir süredir İtalya’nın Milano kentindeki bir otelde kalıyordu. Başrollerini Adam Driver ve Lady Gaga’nın paylaştığı filmde iş insanı 'Maurizio Gucci'nin amcası 'Aldo Gucci'yi canlandıran ünlü oyuncu sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İtalyan kökenli Amerikalı oyuncu, yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği 'House of Gucci' çekimleri için sete gitmek adına kaldığı otelden çıkarken görüntülendi.

HAYRANLARINI KIRMADI

Kapının önünde usta oyuncuyu bekleyen hayranları hem imza alıp hem de fotoğraf çektirmeye çalıştı. 80 yaşındaki Al Pacino da sevenlerini kırmadan onların isteklerini yerine getirmeye çalıştı. Ancak bir süre sonra hayranlarıyla başa çıkamayınca Pacino'nun imdadına korumaları yetişti ve usta oyuncuya arabaya gidene kadar eşlik etti.



