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Al Sancak bu akşam var mı, yok mu? Al Sancak dizisi yeni bölüm ne zaman? 9 Şubat 2023 TRT1 yayın akışı

09.02.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Sancak dizisi bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Tüm Türkiye 6 Şubat saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7'lik depremle sarsıldı. Bu depremin ardından bu kez de Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. 10 ilde yıkıcı etkileye sahip olan depremlerin ardından milli yas ilan edildi ve kanalların yayın akışları değiştirildi. Peki, Al Sancak dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 9 Şubat 2023 TRT1 yayın akışı...

Al Sancak bu akşam var mı, yok mu? Al Sancak dizisi yeni bölüm ne zaman? 9 Şubat 2023 TRT1 yayın akışı

Al Sancak dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından ülke genelinde milli yas ilan edildi ve tüm kanalların yayın akışları değiştirildi. Peki, Al Sancak bu akşam var mı, yok mu? Al Sancak dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte, 9 Şubat 2023 TRT1 yayın akışı hakkında tüm bilgiler....

AL SANCAK BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Al Sancak dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. TRT1'de saat 20:00'de Ana Haber ve saat 21:30'da ise TRT Haber Ortak Yayını ekranda olacak.

9 ŞUBAT 2023 TRT1 YAYIN AKIŞI

trt yayın akışı

AL SANCAK 3.BÖLÜM ÖZETİ:

Ali Yüzbaşı ve Nadia bomba imha uzmanı Başçavuş Mustafa’nın desteğiyle kimyasal bombanın patlama tehlikesini bertaraf etmeyi başarmıştır. Ancak yine de Yüzbaşı Ali bu başarıdan Nadia’ya paye vermeye niyetli değildir. Öte yandan füze tehlikesi ise halen devam etmektedir ve bu büyük tehdidi ortadan kaldırmak için alınması gereken önemli kararlar, tamamlanması gereken riskli görevler vardır. Süleyman ve Bahar’ın sevdası sınanıyor Bir önceki operasyonda bacağını kaybeden Süleyman’la nişanlısı Bahar’ın ilişkisi de büyük bir sınava tabi olacaktır. Ancak bu sınavı geçmek, Bahar için hiç de kolay olmayacaktır. İkilinin çekeceği sancılara, Süleyman’ın ailesi olmayı başarmış tim üyeleri derman olabilecek midir? Süleyman’a çare olmaya çalışan Pençe Timi’ni bir yandan da yeni ve zorlu görevler beklemektedir.

Al Sancak 2

PENÇE TİMİ ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELİYOR

Hastaneden kaçan Novak’ı takip eden Ali Yüzbaşı ve Pençe Timi oldukça zorlu bir görevin peşine düşecektir. Sacit Komutan’ın sınavından geçen Teğmen Aras da Pençe Timi’ne bu zorlu görevde eşlik edecek ve kilit bir görev üstelenecektir. Pençe Timi’ni hayati riske sürükleyen bu görev, kuşkusuz ki yeni sürprizlere sahne olacak ve adeta bir puzzle gibi parça parça tamamlanacaktır. Ancak timin yürekli askerleri bu uğurda ölümle burun buruna gelecektir. Bu yeni operasyon esnasında hiç beklenmedik şekilde tehlikenin göbeğinde kalacak olan Ali Yüzbaşı, ateş hattının en harlı noktasından tek başına çıkmayı başarabilecek midir?

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