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Alaattin Çakıcı'ya Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehditten hapis cezası

11.10.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve tehditlerinden dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alaattin Çakıcı'ya Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehditten hapis cezası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik Twitter’dan yaptığı paylaşımla Alaattin Çakıcı’nın ‘hakaret ve tehdit’ suçundan hapis cezası aldığını açıkladı.

Celal Çelik Twitter’dan şunları yazdı:

Genel Başkanımız @kilicdarogluk’nu tehdit edip hakaretler savuran Alaattin Çakıcı’nın ceza almasını sağlayacağımızı söylemiştik! Sözümüzü tuttuk.. Bugün itibariyle Hakaret ve Tehdit suçundan toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı!

celal

NE OLMUŞTU?

Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yönelik ağır tehditlerde bulunmuştu.

Çakıcı şu ifadeleri kullanmıştı:

Mafya liderleri Saray'ın emriyle serbest bırakıldılar ifadesini kullanan muhbir, istemeden gaf mı yaptı. Mafya diye kapalı diye Alaattin Çakıcı'yı tarif etmektedir.

Şahsım olarak kendisine soruyorum. Eroin kaçakçılığı yaptım, silah kaçakçılığı mı yaptım, hazineyi mi parselledim.

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Gazetecilerin tutuklanmasından niye rahatsız oluyorsun. Bak Kemal Kılıçdaroğlu kitle psikolojisi ile sana hainler gaz verir, zorda yanında olmazlar… Onun için sana AKILLI OL diyorum…


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP alaattin çakıcı
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