MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir, kaç yaşında? Zehra Çilingiroğlu'nun ayrıldığı sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun mesleği nedir?

Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir, kaç yaşında? Zehra Çilingiroğlu'nun ayrıldığı sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun mesleği nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 16:41 | Son Güncelleme

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu gündemden düşmüyor. Uzun zamandır Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Zehra Çilingiroğlu sevgilisinden ayrıldı. Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir, mesleği nedir merak konusu oldu.

Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir, kaç yaşında? Zehra Çilingiroğlu'nun ayrıldığı sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun mesleği nedir?

Zehra Çilingiroğlu ile uzun zamandır aşk yaşayan Alaattin Kadayıfçıoğlu, ikilinin ayrılığının ardından tekrar gündem oldu. Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir, mesleği nedir araştıranlar, Zehra Çilingiroğlu'nun eski erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun hayatı öğrenmek istiyor.

Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ayrılan Zehra Çilingiroğlu kimdir? Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi kimdir? Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun hayatı!Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ayrılan Zehra Çilingiroğlu kimdir? Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi kimdir? Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun hayatı!

Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir?

Zehra Çilingiroğlu ile ilişkisi başladığında adını duymaya başladığımız Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun mesleği merak ediliyor. Pandemi sürecinin sona ermesiyle ailesini ve sevgilisini alarak Çeşme'ye giden ve yazı Çeşme'de geçiren Alaattin Kadayıfçıoğlu genç bir iş insanı olarak biliniyor. Zehra Çilingiroğlu ile yaz boyunca aşk tazeleyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ilişkisinin uzun zaman devam edeceği düşünülüyordu fakat ayrılık haberi geldi.

zehra çilingiroğlu alattin kadayıfçıoğlu

Dün akşam teyzesi Helin Avşar ile Bebek'te görüntülenen Çilingiroğlu'na ayrılığın nedeni soruldu. Çilingiroğlu'nun verdiği cevap kısa sürede gündem olunca, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yaşı ve hayatı tekrar merak edilmeye başlandı. Bilka Denizcilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu olan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kaç yaşında olduğu henüz bilinmiyor. Petrol, denizcilik ve yat işi ile ilgilenen ve holding sahibi olan Bilal Kadayıfçıoğlu, 2017 yılında ise Diyarbekirspor'u satın almıştı. Kız kardeşi Ceyda Kadayıfçıoğlu ile gündeme gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu, magazin dünyasının çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

zehra çilingiroğlu..

Hülya Avşar katıldığı bir programda kızı Zehra Çilingiroğlu’nun Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisine onay verdiğini söyleyerek şunları söylemişti;

"Zehra’nın ilişkisi tabi ki bilgim dâhilinde. Ne yaparsa yapsın, canı sağ olsun. O alacağını aldı bizden. Ben kızıma sonuna kadar güveniyorum.

hülya avşar 22

Ne yapıyorsa bildiği vardır, biz ona her şeyi teslim ettik kendi biliyor ne yapacağını. Yanlış da yapsa doğru da yapsa sonuna kadar arkasındayım. Ki yanlış bir şey yaptığını da düşünmüyorum.

hülya avşar

Kaya ile birlikte hareket ediyoruz. Zehra kendi üstünde bizim varlığımızı muhakkak hissediyordur ama o kadar aklı başında bir kız oldu ki Allah herkese böyle bir evlat bağışlasın."

hülya avşar 5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık
Romantizm zirve yaptı! Aşkını itiraf etti! Romantizm zirve yaptı! Aşkını itiraf etti!
Arıza dizisinin yıldızı merak konusu oldu!Arıza dizisinin yıldızı merak konusu oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
Fatih Portakal'ın yeni hedefi... 'Aceleye gerek yok...'
Fatih Portakal'ın yeni hedefi... 'Aceleye gerek yok...'
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenomen yarışmacı Nihal Candan hayatını eleştirenlere sert cevap verdi!
Zor günleri atlattı! Hayatına devam etti!
Olaylı boşanma davasında Meral Kaplan reddi hakim istedi
Duruşmada arbede yaşandı! Meral Kaplan reddi hakim istedi
Oyuncu Öykü Karayel’den eşi Can Bonomo için aşk paylaşımı geldi!
Romantizm zirve yaptı! Aşkını itiraf etti!
Songül Öden'den dikkat çeken paylaşım! 'Bazı şeyler için teşekkürler hayat'
'Bazı şeyler için teşekkürler hayat'
Ünlülerin menajeri Özgür Aras’tan şoke eden itiraflar! ‘Nurseli İdiz’i görsem ümüğünü sıkarım’
Şoke eden Nurseli İdiz itirafı! ‘Ümüğünü sıkarım’
Madison Beer sokak tarzıyla dikkat çekti
Sokak tarzıyla dikkat çekti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.