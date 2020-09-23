Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir, kaç yaşında? Zehra Çilingiroğlu'nun ayrıldığı sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun mesleği nedir?

Dün akşam teyzesi Helin Avşar ile Bebek'te görüntülenen Çilingiroğlu'na ayrılığın nedeni soruldu. Çilingiroğlu'nun verdiği cevap kısa sürede gündem olunca, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yaşı ve hayatı tekrar merak edilmeye başlandı. Bilka Denizcilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu olan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kaç yaşında olduğu henüz bilinmiyor. Petrol, denizcilik ve yat işi ile ilgilenen ve holding sahibi olan Bilal Kadayıfçıoğlu, 2017 yılında ise Diyarbekirspor'u satın almıştı. Kız kardeşi Ceyda Kadayıfçıoğlu ile gündeme gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu, magazin dünyasının çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Zehra Çilingiroğlu ile ilişkisi başladığında adını duymaya başladığımız Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun mesleği merak ediliyor. Pandemi sürecinin sona ermesiyle ailesini ve sevgilisini alarak Çeşme'ye giden ve yazı Çeşme'de geçiren Alaattin Kadayıfçıoğlu genç bir iş insanı olarak biliniyor. Zehra Çilingiroğlu ile yaz boyunca aşk tazeleyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ilişkisinin uzun zaman devam edeceği düşünülüyordu fakat ayrılık haberi geldi.

Hülya Avşar katıldığı bir programda kızı Zehra Çilingiroğlu’nun Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisine onay verdiğini söyleyerek şunları söylemişti;

"Zehra’nın ilişkisi tabi ki bilgim dâhilinde. Ne yaparsa yapsın, canı sağ olsun. O alacağını aldı bizden. Ben kızıma sonuna kadar güveniyorum.

Ne yapıyorsa bildiği vardır, biz ona her şeyi teslim ettik kendi biliyor ne yapacağını. Yanlış da yapsa doğru da yapsa sonuna kadar arkasındayım. Ki yanlış bir şey yaptığını da düşünmüyorum.

Kaya ile birlikte hareket ediyoruz. Zehra kendi üstünde bizim varlığımızı muhakkak hissediyordur ama o kadar aklı başında bir kız oldu ki Allah herkese böyle bir evlat bağışlasın."





