Alanya'da korku dolu anlar! Çırpınışlarını sahildekiler fark etti

Alanya'da havaların ısınmasıyla sahiller dolmaya başladı. Saat 13.00 sıralarında Damlataş Plajı’na gelen ve serinlemek için denize giren iki kişi, boğulma tehlikesi yaşadı. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başlayan İbrahim Ö. (31) ve Serkan Ö.'nün (27) yardımına cankurtaranlar ve tatilciler koştu.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Denizden çıkarılan ve ilk müdahalesi çevrede bulunanlar tarafından yapılan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Hastane tedaviye alınan 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

(İHA)

