HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alanya'da korku dolu anlar! Çırpınışlarını sahildekiler fark etti

Alanya'da korku dolu anlar! Çırpınışlarını sahildekiler fark etti

18.05.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların ısınmasıyla birlikte sahiller hareketlenmeye başlarken, Alanya'daki Damlataş Plajı'nda korku dolu dakikalar yaşandı. Serinlemek için denize giren iki kişinin çırpınışlarını gören vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Boğulma tehlikesi atlatan iki kişi, sahilde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Alanya'da korku dolu anlar! Çırpınışlarını sahildekiler fark etti

Alanya'da havaların ısınmasıyla sahiller dolmaya başladı. Saat 13.00 sıralarında Damlataş Plajı’na gelen ve serinlemek için denize giren iki kişi, boğulma tehlikesi yaşadı. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başlayan İbrahim Ö. (31) ve Serkan Ö.'nün (27) yardımına cankurtaranlar ve tatilciler koştu.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Denizden çıkarılan ve ilk müdahalesi çevrede bulunanlar tarafından yapılan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

2

Hastane tedaviye alınan 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

1

Ceza yazılırken bile içmeye devam ettiler! Ceza yazılırken bile içmeye devam ettiler!

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TBMM'de bir ilk! Rakam belli oldu: 335 kişi var...TBMM'de bir ilk! Rakam belli oldu: 335 kişi var...
Depremzedelere seslendi! "Hemen başvursunlar"Depremzedelere seslendi! "Hemen başvursunlar"
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Çok sert mesajlar! 'Atatürk' detayı dikkat çektiKılıçdaroğlu'ndan yeni video: Çok sert mesajlar! 'Atatürk' detayı dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Alanya deniz

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

"Kavgalıyız" deyip itirafta bulundu

"Kavgalıyız" deyip itirafta bulundu

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu

'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu

İlginizi Çekebilir

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.