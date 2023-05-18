Makbuzu yırttılar, ceza yazılırken bile içmeye devam ettiler! Zabıtaların dilencilerle imtihanı...

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı altında trafik lambalarının bulunduğu bölgede çimler üzerinde ellerinde içki şişeleriyle sürekli alkol alan, kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin yanına giderek onlardan para isteyen ve trafiği tehlikeye düşüren şahıslar olduğu ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi Zabıta ekiplerini harekete geçirdi.

Köprülü kavşak altına gelen ekipler, ihbarda olduğu gibi yayaların kullandığı yerde ellerinde içki şişesi alkol alan Murat K. ve Ender T. isimli şahıslarla karşılaştı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Haklarında Kabahatler Kanunu'na göre çevreyi rahatsız etmekten 620’şer TL idari para cezası uygulanan şahıslar, görüntü alan kamerayı görünce siyasete soyundu.

"FARELER, YILANLAR VE 2 KİRPİ İLE BİRLİKTE YAŞIYORUM"

Görüntü alan basın mensubuna ‘Kurbanın olayım çekme ağabey’ diye seslenen alkollü şahıs, kendisinin yolun karşısındaki kamışların arasında fareler, yılanlar ve 2 kirpi ile birlikte yaşadığını söyledi.

CEZA YAZARKEN DE ALKOL ALMAYA DEVAM ETTİLER

Zabıta ekipleri ceza yazarken alkol almaya devam eden 2 kişi makbuzlarını yırtıp atarken, polisler eşliğinde yolun karşısına geçerek bulundukları yerden uzaklaştılar.

(İHA)

