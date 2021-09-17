Albert Einstein da aynı hastalığı yaşıyordu! Saçları milyonda bir görülüyor, sosyal medya onu konuşuyor

Newcastle’de yaşayan Jill Peddie-Jones ve Kyle Patteson çiftinin 2015 yılında kızları dünyaya geldi. Doğumda her şey yolunda gitti ve kızları sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Ancak aile küçük Florence’yı diğer bebeklerden farklı kılan bir özelliğe sahip olduğunun henüz farkında değildi. Florence doğduğunda açık sarı saçlara sahipti, görünürde tuhaf hiçbir şey yoktu. Ancak küçük kız büyüdükçe ve saçları uzadıkça annesi Jill, bir şeylerin ters gittiğini anladı. Çünkü kızının saçları hiçbir şekilde sağa ya da sola yatmıyor ve dik bir şekilde duruyordu. Aile farklı çocuk şampuanları denemesine rağmen soruna bir türlü çözüm bulamadı.

“SAÇLARINI KUCAKLAMASINI ÖĞRETİYORUZ”

Kızları Florence’nın saçlarındaki değişik durumun çözümünü bulamayan aile bir doktora danıştı. Doktor kızlarının Taranamayan Saç Sendromu denilen (Uncombable Hair Syndrome) nadir görülen bir duruma sahip olduğu teşhisini koydu. Saçları Einstein’ın o ünlü saçları gibiydi. Florence’nın sağlık durumunu hiçbir şekilde etkilemeyen bu hastalık nedeniyle ailesi yabancılardan olumsuz eleştiriler aldıklarını belirtti. Özellikle sokağa çıktıklarında yanlarından geçen kişilerin “Şunun saçlarına bak” dediklerini duyduklarından söz etti.

Hayatı boyunca saçları nedeniyle öz güven sorunu yaşamaması için ailesi Florence’ya durumunu anlattı. Psikolojik destek eşliğinde aile kızlarının sağlıklı bir birey olarak büyümesi için uğraştıklarını belirtti.



