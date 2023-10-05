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Aldatılan eş oyunu bozdu! Esra Erol'da ikizlerden birinin DNA sonucu farklı çıktı

05.10.2023 06:37 | Son Güncelleme:
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Eşinin kendisini aldattığını öne süren Betül Yurulmaz, Esra Erol'a başvurdu. Haftalardır işlenen ve artıl yılan hikayesine dönen aldatma hikayesinde şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. ikizlerin DNA testi sonucu Esra Erol'u ve ekran başındakilerini hayrete düşürdü.

Esra Erol'da programında yılan hikayesine dönen aldatma olayında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eşi Veysel Yurulmaz tarafından aldatıldığını söyleyerek programa başvuran Betül Yurulmaz, Özge ile olan ilişkisine sahip çıkan kocasından boşanmak için DNA testini şart koşunca tüm dengeler değişti. Esra Erol'da ikizlerden birinin DNA sonucu farklı çıktı.

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DNA SONUCU TÜRKİYE'Yİ ŞAŞIRTTI

Betül Yorulmaz'ın şartı üzerine Özge Hanım'ın ikiz bebeklerine DNA testi yapıldı.

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İKİZLERDEN BİRİNİN BABASI FARKLI ÇIKTI

Veysel ve ikiz bebekler arasında yapılan DNA testi sonucunda, Veysel ikizlerden yalnızca birinin babası çıktı.

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ESRA EROL'U BİLE ŞAŞIRTAN OLAY

Esra Erol bile bu durum karşısında şaşırdı.

NE OLMUŞTU?

Esra Erol, Betül Yurulmaz'ı konuk etti. Genç kadın eşi Veysel Yurulmaz tarafından aldatıldığını belirtti. 3 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için giden Veysel Bey'in bir süre sonra Özge isimli kadından ikiz bebekleri olduğu ortaya çıktı. İddiaların odağındaki eş ise ikizlerinin annesi Özge ile olan ilişkisine sahip çıkarak eşinden boşanmayı istedi.

13 yıllık eşi Betül Yorulmaz'dan boşanmak istediğini açıklayan Veysel Bey ekran başındakileri şaşırttı. Betül Hanım ise boşanmak için ikiz bebeklere DNA testi yapılmasını şart koştu.

Özge Hanım önce "Bebebklerimi bu işin içine sokmak istemiyorum" dedi, sonra Veysel Bey'in Betül Hanım'dan boşanması için durumu kabul etti.

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