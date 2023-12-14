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ALDATMAK 49. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA! Aldatmak dizisi oyuncuları kimler, yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı

14.12.2023 19:08 | Son Güncelleme:
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Aldatmak 49. bölüm için ATV canlı Aldatmak izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. ATV'de yayınlanan ve ikinci sezonuna başlayan dizide Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu gibi usta oyuncular başrolde yer alıyor. Dizinin yayın saati ve günü de merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, Aldatmak dizisi oyuncuları kimler, yeni bölüm ne zaman? İşte ATV canlı Aldatmak 49. bölüm izle ekranı ve son bölüm özeti ile ATV yayın akışı

Aldatmak yeni bölüm merakla bekleniyor. Bu akşam 49. bölüm ile ekrana gelecek olan Aldatmak dizisi, konusu itibariyle büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizi geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle büyük ses getirmişti. ATV yayın akışı ve Aldatmak 49. bölüm izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. İşte ATV'nin sevilen dizisiyle ilgili bilgiler ve ATV yayın akışı...

ALDATMAK SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aldatmak yeni bölüm bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. 49. bölüm ile izleyiciyle buluşacak olan dizi ATV'de yayınlanıyor. Aldatmak dizisi her hafta perşembe günleri ATV'de ekrana geliyor. Sevilen dizi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek.

ALDATMAK 49. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

İpek, Güzide'ye karşı oynadığı oyunda büyük bir hamle yapar. İyi niyeti bir kez daha suistimal edilen Güzide hem ailesini hem de ilişkisini tamir etmeye çalışır. Sezai ile Güzide'nin ilişkisi çalkantılı bir döneme girer. Kızına yeni kavuşan Sezai kime güveneceğini seçmek zorundadır. Ümit, birine körü körüne güvenmenin sonuçlarıyla yüzleşir. İçinde bulundukları durumda bitirici hamleyi yapan ise zamanında dayısıyla aynı hataları yapan Ozan olacaktır.

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ALDATMAK DİZİSİ OYUNCULARI

Aldatmak dizisinin oyuncuları arasında; Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:50 Mutfak Bahane
05:50 Bir Küçük Gün Işığı

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