Aldatmak yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Aldatmak dizisi neden yok? İşte ATV yayın akışı

Aldatmak dizisinin bu akşam olup olmadığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aldatmak dizisi her hafta perşembe akşamları ATV ekranlarında yayınlanıyor. 5 Ocak ATV yayın akışında saat 20:00'de Tomb Raider filminin yer alması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İşte yayın akışı ve detaylar
Aldatmak dizisi bu akşam ATV yayın akışında yer almıyor. 5 Ocak akşamı saat 20:00’de ATV’de Tomb Raider televizyonda ilk kez ekrana gelecek. Saat 22:15’te ise Bağlılık Aslı filmi yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Tomb Raider
22:15 Bağlılık Aslı
00:55 Jit Jitsu