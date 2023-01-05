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Aldatmak yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Aldatmak dizisi neden yok? İşte ATV yayın akışı

05.01.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aldatmak dizisi yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak her hafta perşembe akşamları ekranlara geliyor. Oyuncuları arasında Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli gibi isimler yer alıyor. Yılbaşı tatili sebebiyle bazı dizilerin ekrana gelmemesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Aldatmak yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Aldatmak dizisi neden yok?

Aldatmak yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Aldatmak dizisi neden yok? İşte ATV yayın akışı

Aldatmak dizisinin bu akşam olup olmadığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aldatmak dizisi her hafta perşembe akşamları ATV ekranlarında yayınlanıyor. 5 Ocak ATV yayın akışında saat 20:00'de Tomb Raider filminin yer alması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İşte yayın akışı ve detaylar

ALDATMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aldatmak dizisi bu akşam ATV yayın akışında yer almıyor. 5 Ocak akşamı saat 20:00’de ATV’de Tomb Raider televizyonda ilk kez ekrana gelecek. Saat 22:15’te ise Bağlılık Aslı filmi yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

aldatmak

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Tomb Raider
22:15 Bağlılık Aslı
00:55 Jit Jitsu

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