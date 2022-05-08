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Aldığı sıfır lüks otomobil yüzünden hayatı kabusa dönünce bakın ne yaptı! “Yaşanmaması gereken her şeyi yaşadım”

08.05.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir vatandaşın 5 yıl önce sıfır aldığı lüks otomobil yüzünden hayatının şokunu yaşadı. Aracın sık sık arıza yapması sonucu firma ile davalık olan Mustafa Aydemir, aracı işyerinin önüne çekerek, üzerine de “Markanın ayıplı malıdır, 5 yıldır yatmakta” yazdı. Aydemir, yaşadıklarını "Benim bu yaşadıklarımı normal bir vatandaş yaşasa ben inanmazdım. Yaşanmaması gereken her şeyi yaşadım. Değiştirmemek için ellerinden geleni yaptılar” diyerek anlattı.

Aldığı sıfır lüks otomobil yüzünden hayatı kabusa dönünce bakın ne yaptı! “Yaşanmaması gereken her şeyi yaşadım”

Antalya’da yaşayan Mustafa Aydemir, 7 Şubat 2017 tarihinde 2017 model aracı 136 bin TL’ye satın aldı. İddiaya göre, araç alındıktan 3 ay sonra 5 bin kilometrede yağ ikaz lambası yanmaya başladı. İkaz üzerine aracı aldığı servise götüren Aydemir, araca yağ eklemesi yapıldıktan sonra 'olumsuzluk yok' yanıtı alarak yoluna devam etti. Bunun üzerine aracına binmeye devam eden Aydemir, 10 bin ve 43 bin kilometrede de aynı sorun ile karşılaştı. Aldığı sıfır araçla adeta hayatının kabusunu yaşayan adam, tekrar servise giderek aracının yenilenmesini istedi. Servis yetkilileri ise sorunun aracın yeni olduğu gerekçesi ile meydana geldiğini ve ilerleyen süreçlerde ortadan kalkacağını belirterek, Aydemir’in isteğini geri çevirdi. Aydemir ise olayı mahkemeye taşıdı. Dava sürecinde mahkeme Aydemir’i halkı bularak, aracın yenisi ile değiştirilmesi yönünde karar verdi. Servis yetkililerinin itirazı üzerine dava istinaf mahkemesinden dönerek Yargıtay’a taşındı.

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"DEĞİŞTİRMEMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR"

5 yıldır davanın sonuçlanmasını bekleyen Aydemir, aracı işyerinin önüne çekerek, üzerine de “Markanın ayıplı malıdır, 5 yıldır yatmakta” yazdı. Güneş altında kalan aracın kaplaması da kalkmaya başladı. Yaşadıklarını anlatan Aydemir, “2017 yılında aracı aldım. Aldıktan sonra 5 bin kilometrede yağ lambası yandı. Servisine geri götürdüm. Aracın motorunun sıfır olmasından ötürü durumun normal olduğunu söylediler. Ben de normal olmadığını bilerek tekrar aracıma binerek ayrıldım. 10 bin kilometrede yine yandı. Ben tekrar servise gittim. Bu sefer de turbo arızası olabilir, 15 bin bakımında turbosuna bakalım dediler. Daha sonra da bu tür modellerin yağ eksiltmesinin normal olduğunu belirterek, sorun olmadığı söylendi. Ben de aracın sıkıntı çıkaracağını belirterek değiştirilmesini istedim. Değiştirmemek için ellerinden geleni yaptılar. Ben her gittiğimde 200 TL parasını verdim, iş emlağı açtırdım. Sonra 43 binde araç yolda kaldı. Motor arıza verdi, yağ lambası da yanmadı. Motorda 2 litre yağ kalmış. Ben tekrar aracın değiştirilmesi için rica ettim. Aradaki farkı vermeyi de teklif ettim” dedi.

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"BENİM BU YAŞADIKLARIMI NORMAL BİR VATANDAŞ YAŞASA BEN İNANMAZDIM"

Kendisine yardımcı olmadıklarını belirten Aydemir, “Ben de sonuç olarak dava açtım. Davayı kazandım. İstinafta geri çevrilerek Yargıtay’a gönderildi. Bekliyor. 5 yıldır araç bu şekilde yatıyor. Bu milli bir servettir. Normal bir vatandaş olarak 5 yıldır benim geçimimin sadece bu araç olduğunu düşünün. Ne kadar yatacağı da belirsiz. Alırken hayallerim yüksekti ama çok hayal kırıklığı yaşadım. Benim bu yaşadıklarımı normal bir vatandaş yaşasa ben inanmazdım. Yaşanmaması gereken her şeyi yaşadım. Yüzlerce araç aldım ama sadece bunda sıkıntı yaşadım. İlk aldığımda ben zaten araçta ses hissettim. Motor düşecek gibi ses geldi. Bunların böyle olduğunu söylediler. Ben satışı almıştım. Akla gelmeyecek sıkıntılar yaşadım” dedi.

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"HER GELENE BİR ŞEYLER ANLATMAMAK İÇİN YAZDIM"

2017 yılında aracı 136 bin TL'ye aldığını anlatan Aydemir, “Şu anda değeri yaklaşık 1.5 milyon civarındadır. Ben mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Ben sanayiye gidecek olsam sıfır değil ikinci el alırdım. Bir araç 5 yıl yatar mı? 5 yıl mağdur edilir mi? Ben bu yazıyı da, insanlar durmadan bana gelerek bu aracın neden yattığını söylüyorlar, her gelene bir şey anlatmamak için yazdım. Her gelene anlatmak zorunda kalıyorum” diye konuştu. (İHA)

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