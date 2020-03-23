Alef dizisi ne zaman başlıyor? Hangi kanalda yayınlanacak? Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisi Alef'ten yeni fragman yayınlandı!

Yapımcılığını May Prodüksiyon'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Emin Alper'in oturduğu, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in yer aldığı ve 8 bölüm sürecek olan dizi İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alacak.

Alef dizisi 10 Nisan 21.30'da Blu TV ve FX Türkiye'de izleyici ile buluşacak.

ALEF DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ödüllü yönetmen Emin Alper'in yönetmenliğini üstlendiği 'Alef', diziseverleri mistik bir polisiye bilmeceyi çözmeye davet edecek. Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Kemal ile Ahmet Mümtaz Taylan’ın canlandırdığı Settar karakterleri hem kişisel hayatları hem de işlerine bakış açılarıyla birbirine tamamen zıt iki dedektiftir. İstanbul’da işlenen esrarengiz cinayetleri çözmek için aldıkları görev onları bir araya getirir. Dedektifler ancak kendi deneyim ve bilgilerini birleştirirlerse vakayı çözebileceklerdir.

Karşılarındaki seri katilin cinayet motivasyonlarını çözmeye çalışırken kendilerini hiç bilmedikleri bir dünyanın eşiğinde bulurlar. Bu zorlu yolculukta açılacak kapılar hem Kemal’in hem Settar’ın kendi iç dünyalarında

saklı kalan acılarını da açığa çıkaracaktır.