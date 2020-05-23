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Alef dizisi neden bitti? Final mi yaptı? Alef 2. sezon ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 23.05.2020 01:39 | Son Güncelleme

BluTV ve FX’in ortak projesi Alef dizisi 8. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı kadrosuyla ve ilk Türk mistik polisiye dizisi olan Alef'in nefes kesen finali sosyal medyada gündem oldu. Peki Alef dizisi neden bitti? Alef 2. sezon olacak mı?

Alef dizisi neden bitti? Final mi yaptı? Alef 2. sezon ne zaman?

BluTV ve FX ortaklığında hayata geçirilen, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in paylaştığı ve yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper’in oturduğu Alef, İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyordu. Sevilen dizi Alef, 22 Mayıs Cuma Blu TV ve FX kanalında aynı anda yayınlanan final bölümüyle hikayesini tamamladı.

ALEF 2. SEZON NE ZAMAN?

Alef dizisi tek sezon ve 8 bölüm olarak planlandı. Çekimleri 2019 sonbaharında yapılan Alef, ilk 2 bölümüyle 10 Nisan Cuma akşamı yayınlanmaya başladı. 2. sezonu planlanmayan Alef final yaparak ekrana veda etti.

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ALEF FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Dizinin bu akşam yayınlanacak olan son bölümünde Kemal katili bulmak için son şifreleri çözerken, Settar intihar ettiğini düşündüğü oğlundan aldığı mesajla bambaşka bir yola girecektir.

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Kemal, yakılan binanın gizli bir tekke olduğunu öğrenir ve bu ipucuyla birlikte katilin cinayet motivasyonlarına dair kafasındaki resim netleşir. Ancak yeni bulacağı bir ipucu onu Yaşar’la son kez görüşmeye götürür. Burada Yaşar’dan öğrenecekleri Kemal’i sarsacaktır. Kemal’in elindeki yapbozun tüm renkleri son parçanın eklenmesiyle değişecektir.

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Kemal yeni bir yola girerken ortağı Settar, telefonuna gelen bir mesajla şok olur. Mesaj, oğlu Güneş’ten gelmektedir. Gelen mesaj, Settar’ı bir buluşma yerine çağırır. Oğlunun yaşıyor olabileceği bilgisiyle hemen yola çıkan Settar’ı hiç tahmin etmediği bir sürpriz beklemektedir.
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ALEF DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

Ödüllü yönetmen Emin Alper'in yönetmenliğini üstlendiği 'Alef', diziseverleri mistik bir polisiye bilmeceyi çözmeye davet ediyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Kemal ile Ahmet Mümtaz Taylan’ın canlandırdığı Settar karakterleri hem kişisel hayatları hem de işlerine bakış açılarıyla birbirine tamamen zıt iki dedektiftir. İstanbul’da işlenen esrarengiz cinayetleri çözmek için aldıkları görev onları bir araya getirir. Dedektifler ancak kendi deneyim ve bilgilerini birleştirirlerse vakayı çözebileceklerdir.

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Karşılarındaki seri katilin cinayet motivasyonlarını çözmeye çalışırken kendilerini hiç bilmedikleri bir dünyanın eşiğinde bulurlar. Bu zorlu yolculukta açılacak kapılar hem Kemal’in hem Settar’ın kendi iç dünyalarında
alef1saklı kalan acılarını da açığa çıkaracaktır.

Kemal ve Settar her cinayet vakasında aynı işaretle karşılaşır. Katil, adeta kendisiyle birlikte bir sırrın açığa çıkmasını istemekte ve geriye ipuçları bırakmaktadır. Ancak bu gizemli ipuçları, sıradan cinayet vakalarını açıklayan yöntemlerle çözülememektedir. Melisa Sözen’in canlandıracağı Yaşar, Kemal ve Settar ile birlikte bu gizemli ipuçlarının peşine düşecektir.


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