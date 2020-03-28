Alef dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu, Melisa Sözen ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın başrollerinde yer aldığı 8 bölümlük Alef dizisi için geri sayım başladı. Emin Alper’in yönetmen koltuğuna oturduğu ve Emre Kayış‘ın senaryosunu yazdığı dizinin konusunun bir cinayetin aydınlatılması olduğu biliniyor. Merakla beklenen dizinin fragmanı geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı. Alef dizisinin ilk bölümü 10 Nisan’da BluTV‘de yayınlanacak.

Başrol oyuncuları İmirzalıoğlu ve Taylan verdikleri röportajlarda birbirlerinin oyunculuklarını ve birbirleriyle çalışmayı överken Ahmet Mümtaz Taylan, Alef’in sinema filmi kalitesinde çekildiğini söyledi. Ahmet Mümtaz Taylan’la oynamanın çok keyifli olduğunu belirten Kenan İmirzalıoğlu ise Alef’in 15 yıl sonra da keyifle izlenebilecek zamansız bir iş olduğunu söyledi.

