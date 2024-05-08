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Öğrencileri dehşetin yaşandığı okula akın etti! Müdür Oktugan'ı öldüren lise öğrencisi için yeni gelişme

08.05.2024 15:55
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Türkiye dün İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Iraklı lise öğrencisi Y.K.'nin (17), okul müdürü İbrahim Oktugan'ı öldürmesiyle dehşete düşmüştü. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Y.K. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Valisi Davut Gül ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de olayla ilgili açıklama geldi. Öte yandan müdür Oktugan'ın öğrencileri okula akın etti, öğrencilerden biri yaşananları anlattı.

Öğrencileri dehşetin yaşandığı okula akın etti! Müdür Oktugan'ı öldüren lise öğrencisi için yeni gelişme

İddiaya göre disiplin suçları nedeniyle aylar önce okuldan atılan Iraklı lise öğrencisi Y.K. (17) dün sabah 10.00 sularında Eyüpsultan'daki özel liseye girdi, ardından da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu müdür Oktugan'ı 3 el ateş ederek öldürdü.

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ÇOK GEÇMEDEN YAKALANDI

Y.K. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Y.K. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli Y.K., "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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"DÜN İLK KEZ GELDİ"

Oktugan'ın öğrencileri bugün okula akın etti.

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Okulda oldukları sırada olayın gerçekleştiğini söyleyen bir öğrenci, Y.K.'nın 5 aydır okula gelip gelmediği sorusu üzerine, "Daha önce hiç gelmemişti, dün ilk kez geldi. Benim bir samimiyetim yoktu.

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İbrahim hoca çok iyiydi, yazık oldu hocaya. Artık diyecek bir şey yok. Normalde güvenlik vardı ama o da içeri gitti. İçeriye ne zaman gittiğini bilmiyorum ama aktif olarak çalışıyordu. Uzun zamandır çalışıyordu." dedi

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BAKAN TEKİN: BU ELİM HADİSEYİ KINIYORUM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meslektaşımız İbrahim Oktugan’ın uğradığı menfur saldırı sonucu vefatını büyük bir teessürle örendim. Bu elim hadiseyi kınıyor, merhum eğitimcimiz İbrahim Oktugan’a yüce Allah’tan rahmet; ailesi, öğrencileri, mesai arkadaşları ve velilerimize sabır diliyorum. Hepimizi derinden etkileyen bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması ve eğitim ortamlarının daha güvenli alanlar olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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VALİ GÜL: HEPİMİZİ ÇOK DERİNDEN ÜZDÜ

İstanbul emniyet değerlendirme toplantısı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında, Vali Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Gül, Eyüpsultan’da öğrencisi tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan ile ilgili konuştu.

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Öğrencisinin saldırısının ardından hayatını kaybeden okul müdürü hakkındaki soruyu yanıtlayan Gül şöyle konuştu:

"Aslında biraz önce açıkladığımız 4 aylık veriler bize şunu gösteriyor. Suçla, suçluyla kararlı bir mücadelede bahsettiğimizi ve bunu yaptığınızı gösterin. Dünkü hadisede, okul müdürümüzün hayatını kaybetmesi, böyle bir saldırının olması hepimizi çok derinden üzdü. Ama İstanbullular şunu biliyor; İstanbul'da 16 milyon insan yaşıyor. Her gün içinize sinmeyen, vicdanımıza sinmeyen birçok suçun işlendiğini görebiliyoruz. Önemli olan o suçların azalması ve o suçların faili meçhul kalmaması ve cezalandırılması. Baktığımızda, dört aylık rakamlarda bu kararlılığın olduğunu görüyoruz. İstemediğimiz, hiç kimsenin tasvip etmediği olaylarla bundan sonra da karşılaşabiliriz ama güvenlik kuvvetlerimiz, devlet olarak, millet olarak herkes, hem vicdani anlamda hem hukuki anlamda yapılması gereken neyse onları zaten yapıyor. Burada özellikle trafik ve buna benzer kamusal alanlarda, genelde sosyal medyada arkadaşlarımız bizleri de etiketleyerek ‘Bakın gördünüz mü, şu araç kural ihlali yaptı. Ya da şu silahını gösterdi. Şu suç işledi’ Doğrudur, hepsi yapılıyor. Ama 4 aylık rakamların bize gösterdiği şey, suç işleyenlerle ilgili mutlaka işlem yapıldı. Bu şehirde suç işleyenlerin, işledikleri suçların yanına kâr kalmadığını görüyoruz. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

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AW198924_02Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Müdür Eyüpsultan lise
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