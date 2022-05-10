Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ün sevgilisi olay oldu! 'Doktor bey yakıyor'

Şafak Sezer'in başrolünde olduğu ve bir döneme damga vurduğu Alemin Kıralı dizisinde çocuk oyuncu olan Yağmur Ün büyüdü. Dizide Ahsen'i canlandıran Yağmur Ün geçen yıllarda güzelliğine güzellik kattı.

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün verdiği dekolteli pozlarının yanında aşk hayatıyla da adından söz ettirdi. 26 yaşındaki Yağmur Ün Instagram hesabından sevgilisiyle bir pozunu paylaştı.

125 bin takipçili bir fenomen doktorla beraber olan Yağmur Ün'ün pozunu görenler fotoğrafa yorum yağdırdı. Paylaşımdan sonra yakışıklı doktora ilgi yoğundu.

Yağmur Ün'ün takipçileri cüretkar poza "Doktor bey yakıyor", "Çok yakıştınız" yorumları yaptı.



