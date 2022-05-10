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Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ün sevgilisi olay oldu! 'Doktor bey yakıyor'

10.05.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alemin Kıralı dizisiyle ünlenen ve dizide Ahsen rolünde olan Yağmur Ün Instagram paylaşımlarıyla olay oluyor. Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün son olarak doktor sevgilisiyle cüretkar bir pozunu paylaştı. Yağmur Ün'ün sevgilisini görenler ünlü oyuncuyu unuttu.

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ün sevgilisi olay oldu! 'Doktor bey yakıyor'

Şafak Sezer'in başrolünde olduğu ve bir döneme damga vurduğu Alemin Kıralı dizisinde çocuk oyuncu olan Yağmur Ün büyüdü. Dizide Ahsen'i canlandıran Yağmur Ün geçen yıllarda güzelliğine güzellik kattı.

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün verdiği dekolteli pozlarının yanında aşk hayatıyla da adından söz ettirdi. 26 yaşındaki Yağmur Ün Instagram hesabından sevgilisiyle bir pozunu paylaştı.

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125 bin takipçili bir fenomen doktorla beraber olan Yağmur Ün'ün pozunu görenler fotoğrafa yorum yağdırdı. Paylaşımdan sonra yakışıklı doktora ilgi yoğundu.

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Yağmur Ün'ün takipçileri cüretkar poza "Doktor bey yakıyor", "Çok yakıştınız" yorumları yaptı.

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Yağmur Ün
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