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Alemin Kralı'nın Ayben'i Elvin Levinler o anları TikTok'ta paylaştı! "Bana 10 yıl şoku..."

10.03.2023 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Alemin Kıralı dizisi, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Oyunculuk dışında aynı zamanda da sosyal medya fenomeni olan dizinin Ayben'i Elvin Levinler, TikTok'u en aktif kullanan ünlüler sıralamasında başlarda yer alıyor. Levinler, Alemin Kıralı dizisiyle ilgili video paylaştı, takipçilerine o günleri hatırlattı.

Alemin Kralı'nın Ayben'i Elvin Levinler o anları TikTok'ta paylaştı! "Bana 10 yıl şoku..."

Elvin Levinler Alemin Kıralı dizisinde Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın, Zeynep Gülmez ve Metin Yıldız gibi isimlerle beraber rol almıştı. Üç kız kardeşten en büyüğü olan Ayben'in Ahsen ve Oben isimli iki kız kardeşi daha bulunuyordu. Levinler, TikTok'ta, dizinin 10 yıl önce bittiğini kendisine hatırlatan videosuyla viral oldu.

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Levinler, evinde yemeğini yerken çektiği videoya, " Alemin Kıralı biteli 10 yıl olmuş" notunu düştü.

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Ünlü ismin bu paylaşımı TikTok'ta viral oldu. Kullanıcılar videonun altına biten birçok dizi ile ilgili yorumlar yazdılar.

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Levinler paylaşımını, Taylor Swift'in We Are Never Ever Getting Back Together isimli şarkısıyla yaptı. 'What' dediği yerdeki yüz ifadesi takipçilerini oldukça güldürdü.

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O PAYLAŞIMIYLA VİRAL OLDU

Elvin Levinler'in bu paylaşımı, TikTok'ta keşfet olarak adlandırılan kısma düştü. Milyonlarca kullanıcısı olan platformda keşfet kısmında çıkan video, kısa sürede yüksek beğeni ve yorum sayısına ulaştı. Paylaşım 4.8 milyon kez izlendi.

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Oyuncunun paylaşımına,
"inadına aşk biteli 9 yıl olmus", "Yasak elma 8. Senesinde... What", "Aşk Yeniden biteli 8 yil olmus", "Kirgin cicekler biteli 7 sene olmus" gibi yorumlar geldi.

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