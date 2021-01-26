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Alev Alev 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Cemre ve Çelebi arasında gergin anlar

26.01.2021 21:11 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 12. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Cemre ve Çelebi'nin adliyede karşı karşıya geldiği tanıtımda ikili arasındaki gerilim giderek yükselirken, duruşmada neler olduğu büyük merak uyandırıyor. Komiser Korkut'un, Çelebi ve Tomris'e söylediği sözler ise gerçeklerin peşini bırakmayacağının sinyalini veriyor. İşte Alev Alev yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 12. yeni bölümüyle 28 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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ALEV ALEV'İN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre, boşanma davasının ilk duruşmasında Çelebi'nin sürprizi ile karşılaşır. Tarihi eserleri bulamadıkları her dakika, Kayabeyli Ailesi için çember daralırken, Çelebi riskli ama zekice planını devreye sokar.

Alev Alev (5)

Rüya ve Ömer aşklarını eğlenceli ama bir o kadar da zor bir iddia ile sınarken, ilişkileri bu iddia sonucu daha derin bir boyuta adım atacaktır. Ozan tefeciye olan borcuna karşılık, gururunu bir kenara bırakacağı bir karar vermek üzeredir.

Alev Alev (6)

Cemre ise kızı Güneş'le ilgili aldığı ani haberle, kendini zor bir seçimle karşı karşıya bulur.

Alev Alev (2)

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor. Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de.Alev Alev 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

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ALEV ALEV'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çiçek'in yaptığı basın açıklamasından sonra, Tomris ve Çiçek ayrı ayrı sorguya alındı. Ortaya çıkan gerçeklerden sonra Tomris giderek köşeye sıkışırken, Ozan ve Ömer'in desteğiyle Kayabeyli ailesini alt edecek büyük bir koz elde ettiler. Gazeteye gelen Tomris, sarnıçtaki yangının gerçek nedenini anlattı. Bunun üzerine harekete geçen Ozan ve Ömer, sarnıçtan çıkartılan tarihi eserlerin saklandığı depoyu bulmayı başardı. Çelebi, bu hamle karşısında öfkeden deliye dönerken, Kenan'ın da onlara yardım ettiğini anladı. Tarihi eserlerin bulunmasıyla Tomris de Çelebi'ye karşı güç kazandı.

Alev Alev (2)

Cezaevinden çıkan Bülent'in dönüşü ise Tomris ve Çiçek'e zor anlar yaşattı. Bülent, Atlas'ı zorla alıp götürürken, Çiçek ve Tomris duruma müdahale edebilmek için hemen harekete geçti. İskender'in Atlas'a olan sevgisini bilen Çiçek, son çare olarak ona başvurdu. Atlas'tan vazgeçmeyen Tomris, Bülent'e hastanelerin devrini teklif etti. Çiçek'ten duyduklarından sonra ne yapacağını bilemeyen İskender ise sonunda yardım teklifini kabul ederek Atlas'ı alıp geri getirdi. Ömer’den beklediği itirafı duyamadıkça sabrı tükenen Rüya ise Çiçek’in de cesaretlendirmesiyle harekete geçmeye karar verdi. Bu sırada antikacıda Rüya’yı düşünen Ömer, bir anda karşısında onu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ömer, aralarındaki duruma son noktayı koyarak Rüya’yı öptü. İkili arasında yaşanan bu aşk dolu anlar izleyicinin de büyük beğenisini kazandı.

Alev Alev (4)

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