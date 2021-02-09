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Alev Alev 14. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Cemre, Çiçek, Rüya ve Tomris birlikte mücadeleye hazırlanıyor

09.02.2021 20:36 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 14. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım'ın bir arada olduğu sahnede Tomris'in konuşması cesaret verirken aynı zamanda herkesin yüzünü güldürüyor. Bir araya gelerek omuz omuza mücadele vermeye hazırlanan kadınların neler yaşayacağı heyecanla bekleniyor. Peki Alev Alev yeni bölümde neler olacak? İşte Alev Alev yeni bölümden ön izleme sahnesi ve özeti.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 13. yeni bölümüyle 4 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Alev Alev (1)

ALEV ALEV'İN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ömer, babası Kenan'ın ölümüyle yıkılan Rüya'yı ayağa kaldırmak ve hayata döndürmek için, ona kendi çocukluğunu ve geçmişini açar. Öte yandan İskender ise masum olduğunu Rüya'ya kanıtlamak için harekete geçer.

Alev Alev (2)

Çelebi yeniden belediye başkanlığına adaylığını koymak üzeredir ve bunun için Cemre'ye ihtiyacı olduğunu anlar. Çelebi'den reddedilmeyecek bir teklif alan Cemre, kızı Güneş'i görebilmek için bu teklifi düşünmek zorundadır. Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım bir araya gelerek, Çelebi ile olan mücadelelerinde yılmadan savaşacak kadın gücünü oluşturacaklardır.

Alev Alev (3)

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev (4)
Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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