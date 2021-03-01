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Alev Alev 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de bir yangın şoku daha!

01.03.2021 01:37 | Son Güncelleme:
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Alev Alev 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de bir yangın şoku daha!

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 17. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çiçek, Rüya, Tomris, Hanım, Seher, Ozan ve Ömer'in hep beraber kutlama yemeğinde buluştuğu keyifli dakikalar ekrana gelirken, tanıtımda çıkan yangın dikkat çekiyor. Yangını kimin, niye çıkardığı akıllarda soru işaretleri oluşturuyor.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 17. yeni bölümüyle 4 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek. Güneş, yeni okulunda yaşadığı sorunları anlatırken Cemre, kızının anlattıkları karşısında şaşırıyor. Güneş'in velayet kararını kutlamak için herkes toplanırken Ozan'ın, Cemre ve Güneş'e olan ilgisi dikkat çekiyor.

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Çelebi'nin öz ağabeyi olmadığını öğrenen İskender, ailesiyle yüzleşti. Annesine bu gerçeği gizledikleri için hesap sorarken, Çiçek'in de Çelebi hakkında söylediği gerçeklerle aklındaki sorular artmaya başladı. İskender'e gözünü açmasını söyleyen Çiçek, Çelebi tarafından kullanıldığını ifade etti. Bunun üzerine İskender, basında çıkan haberlerin hepsini Çelebi'nin kendisinin yaptırdığını öğrendi. Çelebi'ye karşı öfkesi giderek artan İskender, büyük bir savaş başlattı. İskender'in, Ömer'in annesini araştırması ise ikili arasında gerilimi artırdı. Bunun üzerine harekete geçen Ömer, İskender'i araştırmaya başladı. Yedikule'nin çocukları Ömer için İskender'i araştırırken, herkesten sır gibi sakladığı Arzu'nun evini buldular. Ömer, İskender'i evin olduğu yere çağırarak sert bir konuşma yaptı. Aralarındaki meseleye başkalarını karıştırmaması için uyarıda bulunan Ömer, annesi ve kardeşini araştırmaya devam ederse olacaklar konusunda İskender'i tehdit etti. Çelebi'nin tüm hamlelerine rağmen Cemre, verdiği haklı mücadele sonucunda müjdeli haberi aldı. Finalde kızı Güneş'in geçici velayetini aldığını öğrenen Cemre, mutluluk gözyaşları döktü.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Demet Evgar,
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