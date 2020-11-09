Alev Alev 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Bu yüzüğü tekrar takmak için bana yalvaracaksın" Alev Alev yeni bölümde neler olacak?

Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi Alev Alev’in 12 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 2. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Alev Alev yeni bölüm fragmanında Çelebi'nin Tomris'e sorduğu soru, Cemre'nin peşine düştüğünün sinyallerini veriyor. Çiçek'in yangından sonraki hali izleyenleri derinden etkilerken, Rüya'nın zor anında yine yanında Ömer'in olması dikkat çekiyor.

ALEV ALEV 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kocası Çelebi'nin psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz kalan ve küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışan Cemre'nin kurtulmak için tek şansı sarnıçta düzenlenen yardım gecesinden çıkıp kızı Güneş'i de alarak kaçmaktı. Ancak sarnıçta çıkan yangın sadece Cemre'yi değil, hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamış olan Rüya ve tek arzusu aşık olduğu adamla evlenmek olan Çiçek'in de hayatını tepetaklak etti.

Rüya'nın organize ettiği ihtişamlı yardım gecesinde çıkan bu yangın, büyük bir kaos yarattı. Erkekler kendini kurtarırken, pek çok kadın hayatını kaybetti. B

u sırada Rüya'nın nişanlısı İskender'in, Rüya'yı alevlerin ardında bırakarak ölüme terk etmesi ekran başındakileri şoke ederken, Çiçek'in bu duruma müdahale etmesiyle İskender'in onu da alevlerin içine iterek kaçması bölüme damga vuran anlardan bir diğeri oldu. Davette garson olarak görevli olan Ömer, Rüya'yı kurtardı ancak alevlerin içinde kalan Çiçek ağır yaralandı.