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  4. Alevler yok edecekti! Bu kez yangını muhtar söndürdü

Alevler yok edecekti! Bu kez yangını muhtar söndürdü

13.08.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda geçtiğimiz gün yaşanan yangın, bölgede korku ve üzüntüye neden olmuştu. Aynı alanda yeniden yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle muhtarı, yangın söndürme tüpü ile olaya müdahale etti. Muhtarın müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Alevler yok edecekti! Bu kez yangını muhtar söndürdü

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Eskihisar Feribot Yolu üzerinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde ateşe verilerek yakılmak istenen ağaçlık alanın 50 metre ilerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede yeniden yangın çıktığı bilgisini alan Eskihisar Mahallesi Muhtarı Tayfun Özcan, aracına atladığı gibi olay yerine gitti. Aracından yangın söndürme tüpünü alan Özcan, alevleri söndürebilmek için hemen müdahale etti. Yangının yayılmasını engelleyen Özcan, daha sonra hemen 112 Acil Yardım merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, ağaçlık alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, yangının çıkış sebebini öğrenebilmek için inceleme başlattı.

“ARABADAKİ YANGIN TÜPÜNÜ ALIP SÖNDÜRDÜK”

Muhtarlığın orada otururken bir vatandaşın kendisini arayarak ağaçlık alanda yangın çıktığını söylediğini belirten Eskihisar Mahallesi Muhtarı Tayfun Özcan, “Biz de hemen arabaya bindik, arkadaşla beraber geldik. Arabadaki yangın tüpünü aldık, koştuk hemen yanan yeri söndürdük. Bir parça söndürdük. İtfaiyeye zaten haber verilmiş. Ben de buraya geldiğimde haber vermiştim. İtfaiye ekibindeki arkadaşlar hemen geldiler, Allah bin kere razı olsun. Fazla yayılmadan yangın söndü” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze
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